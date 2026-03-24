Μάρκος Σεφερλής: «Εισπράττω ένα τεράστιο κύμα αγάπης εδώ και 35 χρόνια»

Ο Μάρκος Σεφερλής μίλησε για τη σχέση που έχει χτίσει με το κοινό του όλα αυτά τα χρόνια, λέγοντας πως θεωρεί ευθύνη του να προσφέρει γέλιο, ενώ αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον ρόλο του ως πατέρας.

24 Μαρ. 2026 18:45
Pelop News

Για τη διαχρονική στήριξη που δέχεται από το κοινό του μίλησε ο Μάρκος Σεφερλής, τονίζοντας πως θεωρεί προσωπικό του χρέος να προσφέρει γέλιο στον κόσμο. Όπως είπε, πολλοί του στέλνουν μηνύματα λέγοντάς του ότι περιμένουν εκείνον για να χαμογελάσουν, κάτι που, όπως παραδέχθηκε, του δίνει ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», σε δηλώσεις που προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου, ο κωμικός ανέφερε πως χαίρεται που η δουλειά του εξακολουθεί να έχει ανταπόκριση, ενώ στάθηκε στην αγάπη που εισπράττει έπειτα από 35 χρόνια πορείας στον χώρο.

Όπως σημείωσε, ο κόσμος συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα του και να τον στηρίζει, κάτι που ο ίδιος μεταφράζει ως ένα μεγάλο κύμα αγάπης όλα αυτά τα χρόνια της παρουσίας του στην κωμωδία.

 

Τι είπε για τον γιο του

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στον ρόλο του ως πατέρας, εξηγώντας πως θέλει το παιδί του να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο και να κάνει αυτό που πραγματικά επιθυμεί στη ζωή του.

Ο Μάρκος Σεφερλής είπε πως ανήκει στους γονείς που ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να κυνηγούν τα όνειρά τους, υπογραμμίζοντας ότι είναι σημαντικό οι νέοι να έχουν ανησυχίες, στόχους και διάθεση να δημιουργήσουν, αντί να μένουν αδρανείς.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:42 Πάτρα: Ρομά εισέβαλλε σε σούπερ μάρκετ με πιστόλι!
20:31 Χειμώνας: Ο φετινός στην Αθήνα ήταν από τους πιο «ακραίους» των τελευταίων 130 ετών!
20:19 «Χρόνια Πολλά στην Ελλάδα! Χρόνια Πολλά στον Ελληνισμό!», η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας για τη 25η Μαρτίου
20:11 Τραγωδία στην Κένυα: 88 νεκροί και χιλιάδες άστεγοι από σφοδρές πλημμύρες, ΒΙΝΤΕΟ
20:02 Δ. Κουρέτας: Οι όροι δημιουργίας της αίθουσας δηλαδή καθίσματα , και χώροι για τους δικηγόρους, γονείς κλπ επιβλήθηκαν από το υπουργείο»
19:51 Akylas: «Αποθεώθηκε» με το «Ferto» σε Νορβηγία και Φινλανδία
19:41 Χεζμπολάχ: Κάλεσε τον Λίβανο να ανακαλέσει την απέλαση του Ιρανού πρέσβη τονίζοντας ότι είναι «αμαρτία»
19:31 Βρέθηκαν στη Βουλιαγμένη βατραχοπέδιλα, σκούτερ και φιάλη αναπνευστικής συσκευής. Ερευνάται αν ανήκουν στον 34χρονο δύτη, που αγνοείται
19:21 Έρχονται αλλαγές στη δίκη για τα Τέμπη: Face control και αυξημένες θέσεις στην αίθουσα
19:10 «Πες του όμως είναι πάνω από τρία χιλιάρικα μέσα. Ε ωραία θα τα πάρουμε σου λέω», αποκαλυπτικές συνομιλίες που καίνε τον Tiktoker
19:00 Τέχνη, ποίηση και Γεωπολιτική στην Πάτρα – Τανγκό και ζεϊμπέκικο
18:53 Για λάθος λόγους και πάλι στο επίκεντρο ο Νεϊμάρ
18:45 Μάρκος Σεφερλής: «Εισπράττω ένα τεράστιο κύμα αγάπης εδώ και 35 χρόνια»
18:41 Στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ: Τι θα κάνει όταν εκπνεύσει η νέα προθεσμία που έδωσε στο Ιράν; Όλα τα σενάρια
18:30 Μία Ευρώπη, μία αγορά έως το 2028, είναι ο στόχος της ΕΕ
18:29 Αλέξης Χαρίτσης: Παραιτήθηκε από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς
18:20 Γιατί αφέθηκε ελεύθερος ο Γιώργος Τσαγκαράκης, η εγγύηση των 50.000 ευρώ και οι αυστηροί περιοριστικοί όροι
18:15 Κουνούπια τέλος: Το φυτό με το έντονο άρωμα που λειτουργεί σαν φυσικό απωθητικό
18:08 Σλοβενία: Όριο 50 λίτρων την ημέρα στα καύσιμα για ιδιώτες οδηγούς
18:00 Ο Μητσοτάκης έρχεται στο Μεσολόγγι;
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
