Μάρκος Σεφερλής: «Εισπράττω ένα τεράστιο κύμα αγάπης εδώ και 35 χρόνια»

Για τη διαχρονική στήριξη που δέχεται από το κοινό του μίλησε ο Μάρκος Σεφερλής, τονίζοντας πως θεωρεί προσωπικό του χρέος να προσφέρει γέλιο στον κόσμο. Όπως είπε, πολλοί του στέλνουν μηνύματα λέγοντάς του ότι περιμένουν εκείνον για να χαμογελάσουν, κάτι που, όπως παραδέχθηκε, του δίνει ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», σε δηλώσεις που προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου, ο κωμικός ανέφερε πως χαίρεται που η δουλειά του εξακολουθεί να έχει ανταπόκριση, ενώ στάθηκε στην αγάπη που εισπράττει έπειτα από 35 χρόνια πορείας στον χώρο.

Όπως σημείωσε, ο κόσμος συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα του και να τον στηρίζει, κάτι που ο ίδιος μεταφράζει ως ένα μεγάλο κύμα αγάπης όλα αυτά τα χρόνια της παρουσίας του στην κωμωδία.

Τι είπε για τον γιο του

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στον ρόλο του ως πατέρας, εξηγώντας πως θέλει το παιδί του να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο και να κάνει αυτό που πραγματικά επιθυμεί στη ζωή του.

Ο Μάρκος Σεφερλής είπε πως ανήκει στους γονείς που ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να κυνηγούν τα όνειρά τους, υπογραμμίζοντας ότι είναι σημαντικό οι νέοι να έχουν ανησυχίες, στόχους και διάθεση να δημιουργήσουν, αντί να μένουν αδρανείς.

