Μαρουσάκης: Νέα κακοκαιρία σε δύο φάσεις, ποια είναι η «ιδιαίτερα επικίνδυνη» μέρα

Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό τις επόμενες ημέρες.

28 Ιαν. 2026 8:43
Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από σήμερα Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open Κλέαρχο Μαρουσάκη, το οποίο θα εξελιχθεί σε δύο διακριτές φάσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Η πρώτη φάση ξεκινά άμεσα: σήμερα το μεσημέρι θα εμφανιστούν βροχές στα δυτικά και βόρεια τμήματα, που το βράδυ θα επεκταθούν ανατολικότερα. Αύριο Πέμπτη, βαρομετρικό χαμηλό θα διασχίσει τη χώρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά, προκαλώντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες –ιδιαίτερα στα δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και άλλες περιοχές με μικρότερη διάρκεια. Η Αττική θα επηρεαστεί άμεσα αύριο, με βροχές να εμφανίζονται από το πρωί.

Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα, όπως η Κρήτη.

Το Σάββατο θα ξεκινήσει νέα επιδείνωση με γενικευμένη αστάθεια, βροχές και καταιγίδες.

Η κορύφωση αναμένεται την Κυριακή, την οποία ο κ. Μαρουσάκης χαρακτηρίζει «ιδιαίτερα επικίνδυνη ημέρα».

Ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό θα φέρει μεγάλο όγκο νερού σε κεντρικά, δυτικά και νότια τμήματα, με έμφαση στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, το Ανατολικό Αιγαίο και την Αττική. Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι έντονες βροχές και καταιγίδες (τοπικά ισχυρές, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές) και οι πολύ θυελλώδεις νοτιάδες που θα πνέουν στο Ιόνιο και το Αιγαίο.


