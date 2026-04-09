Μαρούσι: Αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε 17χρονο για μια χρυσή αλυσίδα

09 Απρ. 2026 8:13
Pelop News

Σκηνές τρόμου έζησε μια παρέα τριών νεαρών το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης στο Μαρούσι, όταν δέχθηκαν επίθεση από άγνωστο άνδρα. Στόχος του δράστη ήταν η χρυσή αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό του ένας 17χρονος από την παρέα, η οποία αποτελούνταν επίσης από έναν 18χρονο και έναν 20χρονο.

Ο δράστης προσέγγισε τους νεαρούς και, με τη χρήση σωματικής βίας, επιχείρησε να αφαιρέσει το κόσμημα από τον ανήλικο. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο άνδρας χρησιμοποίησε μαχαίρι, τραυματίζοντας τον 17χρονο στο στέρνο, στο χέρι και στο πόδι.

Μετά την πράξη του, ο δράστης τράπηκε σε φυγή και αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του.

Η κατάσταση της υγείας του θύματος

Ο τραυματισμένος έφηβος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο ΚΑΤ για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στη συνέχεια, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στον «Ερυθρό Σταυρό», όπου και νοσηλεύεται. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται από το ιατρικό προσωπικό, χωρίς να έχει γίνει γνωστή περαιτέρω επιδείνωση.

