Μαρούσι: Αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε 17χρονο για μια χρυσή αλυσίδα

Σκηνές τρόμου έζησε μια παρέα τριών νεαρών το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης στο Μαρούσι, όταν δέχθηκαν επίθεση από άγνωστο άνδρα. Στόχος του δράστη ήταν η χρυσή αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό του ένας 17χρονος από την παρέα, η οποία αποτελούνταν επίσης από έναν 18χρονο και έναν 20χρονο.

Ο δράστης προσέγγισε τους νεαρούς και, με τη χρήση σωματικής βίας, επιχείρησε να αφαιρέσει το κόσμημα από τον ανήλικο. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο άνδρας χρησιμοποίησε μαχαίρι, τραυματίζοντας τον 17χρονο στο στέρνο, στο χέρι και στο πόδι.

Μετά την πράξη του, ο δράστης τράπηκε σε φυγή και αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του.

Η κατάσταση της υγείας του θύματος

Ο τραυματισμένος έφηβος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο ΚΑΤ για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στη συνέχεια, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στον «Ερυθρό Σταυρό», όπου και νοσηλεύεται. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται από το ιατρικό προσωπικό, χωρίς να έχει γίνει γνωστή περαιτέρω επιδείνωση.

