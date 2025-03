Μασκ: «Ο ουκρανικός στρατός θα κατέρρεε χωρίς το Starlink», αντιπαράθεση με τον Πολωνό ΥΠΕΞ

Ο Ίλον Μασκ επεσήμανε την κρίσιμη σημασία του δορυφορικού δικτύου Starlink για τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι χωρίς αυτό, το στρατιωτικό μέτωπο της χώρας θα κατέρρεε.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της SpaceX δήλωσε μέσω του X (πρώην Twitter) πως το Starlink αποτελεί τον «βασικό πυλώνα επικοινωνίας» του ουκρανικού στρατού. Παρόλο που εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση, διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να διακόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας στο σύστημα.

Αντιδρώντας στις δηλώσεις του Μασκ, ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, υπενθύμισε ότι το πολωνικό κράτος καλύπτει μέρος του κόστους λειτουργίας του Starlink στην Ουκρανία, το οποίο ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Ο Μασκ απάντησε ειρωνικά, λέγοντας ότι η Πολωνία πληρώνει «μόνο ένα μικρό ποσοστό» των εξόδων και ότι «δεν υπάρχει εναλλακτική λύση» για το Starlink.

Starlinks for Ukraine are paid for by the Polish Digitization Ministry at the cost of about $50 million per year.

The ethics of threatening the victim of aggression apart, if SpaceX proves to be an unreliable provider we will be forced to look for other suppliers. https://t.co/WaJWCklgPE

— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) March 9, 2025