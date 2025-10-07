Masterclass Υποκριτικής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τον Κώστα Ξυκομηνό

Η δράση διοργανώθηκε στο πλαίσιο των παράλληλων εκπαιδευτικών εκδηλώσεων του 2oυ Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους Δυτικής Ελλάδας 2025 που διοργανώνεται από την Διεύθυνση Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Film Office Western Greece σε συνεργασία με  την Karan Creative Media.

Masterclass Υποκριτικής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τον Κώστα Ξυκομηνό
07 Οκτ. 2025 15:23
Pelop News

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, στο Επίκεντρο+ στην Πάτρα, το δωρεάν masterclass «Υποκριτική μπροστά στην κάμερα», με εισηγητή τον καταξιωμένο ηθοποιό Κώστα Ξυκομηνό.

Η δράση διοργανώθηκε στο πλαίσιο των παράλληλων εκπαιδευτικών εκδηλώσεων του 2oυ Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους Δυτικής Ελλάδας 2025 που διοργανώνεται από την Διεύθυνση Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Film Office Western Greece σε συνεργασία με  την Karan Creative Media.

Το σεμινάριο προσέφερε στους συμμετέχοντες βασικές τεχνικές κινηματογραφικής υποκριτικής, πρακτικές ασκήσεις μπροστά στην κάμερα και ανάλυση ερμηνειών, δίνοντας έμφαση στη βιωματική προσέγγιση της τέχνης της ερμηνείας.

Masterclass Υποκριτικής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τον Κώστα Ξυκομηνό

Τους συμμετέχοντες υποδέχθηκε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και Επικεφαλής του Film Office Δυτικής Ελλάδας, κ. Χαράλαμπος Μπονάνος, ο οποίος σημείωσε ότι: « Μέσα από δράσεις όπως αυτή, δίνουμε στα νέα ταλέντα της περιοχής μας πρόσβαση σε γνώσεις και εμπειρίες που συνήθως συγκεντρώνονται μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μεσω του Film Office συνεχίζει δυναμικά με στόχο την ανάπτυξη και την προβολή της περιοχής μας  στον χάρτη του οπτικοακουστικού κλάδου, επενδύοντάς παράλληλα και στην καλλιτεχνική εκπαίδευση των νέων δημιουργών και δημιουργώντας ευκαιρίες μάθησης και επαφής με επαγγελματίες του χώρου».

Κινηματογραφικές δράσεις στο πλαίσιο Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους Δυτικής Ελλάδας 2025 του θα πραγματοποιηθούν και στις Περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:35 Συρία: Άμεση κατάπαυση πυρός αποφάσισαν κυβέρνηση και οι δυνάμεις των Κούρδων
16:27 Ο Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος υποψήφιος με τον Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας
16:19 Φλώρινα: Προσποιήθηκαν μέλη φιλοζωικής και έκλεψαν 14.000 ευρώ από 70χρονο
16:11 Ιερά Οδός: Στη φυλακή ο ντελιβεράς που κάρφωσε με κατσαβίδι οδηγό – «Τον χτύπησα γιατί έβρισε τη μητέρα μου»
16:03 Προχωρά ο διαγωνισμός για τον κόμβο Κ7 που θα συνδέσει την περιμετρική της Πάτρας με την Πατρών – Τριπόλεως
16:01 Ειδικό σεμινάριο για άτομα με κώφωση με αντικείμενο «Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών»
15:56 Σταύρος Γασπαράτος: Ανάμεσα στον ήχο και τη σιωπή – Ενώνοντας τον άνθρωπο, τον ήχο και την τεχνολογία
15:40 Μαδρίτη: Κατέρρευσε εξαώροφο κτίριο – Τουλάχιστον τρεις τραυματίες και εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια, δείτε βίντεο
15:38 Μάντζος στο pelop.gr για Τσίπρα: «Οι “συνταγές του χθες” δεν πιστεύουμε ότι θα ανακόψουν το νικηφόρο μήνυμα του ΠΑΣΟΚ»
15:30 Το ραντεβού στην Πάτρα για το τρένο με ανάγκη για ρεαλισμό και όραμα…
15:23 Masterclass Υποκριτικής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τον Κώστα Ξυκομηνό
15:15 Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Όχι στην επικίνδυνη καύση απορριμμάτων – Ναι στην ανακύκλωση»
15:00 Αρχαιοκαπηλία στη Δυτική Ελλάδα: Μάχη με μια σιωπηλή απειλή – Στο επίκεντρο η Αιτωλοακαρνανία
14:59 Η Lidl Ελλάς Silver Sponsor στα 18α Βραβεία Ποιότητας του Γαστρονόμου
14:55 Νέα Δημοκρατία: «Να κληθεί ο Νίκος Μπουνάκης στην Εξεταστική – Το ΠΑΣΟΚ καλύπτει τους εμπλεκόμενους στον ΟΠΕΚΕΠΕ»
14:48 Κατάρρευση εξαώροφου κτιρίου στο κέντρο της Μαδρίτης – Αγωνία για τέσσερις αγνοούμενους ΒΙΝΤΕΟ
14:48 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Οι πρωταθλητές και οι πρωταθλήτριες με τις σπουδαίες επιδόσεις
14:44 Θλίψη στη Βρετανία για τον θάνατο 24χρονης μετά από διακοπές στη Ζάκυνθο
14:43 ΣΥΡΙΖΑ: «Πρωτοφανής απαξίωση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ο Βάρρας εκτελεί εντολές του Μαξίμου»
14:36 Η 15χρονη που κάλεσε σε βοήθεια: Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 7/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ