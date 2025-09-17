Μαστοράκου: «Στηρίζουμε τους πυρόπληκτους με πρόληψη και υγεία για όλους» – 110 σπιρομετρήσεις σε Αλισσό, Μποζαΐτικα, Τσουκαλέικα και καταυλισμό Ρομά

Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με την 6η ΥΠΕ και το ΠΓΝΠ προχώρησε σε εκτεταμένους σπιρομετρικούς ελέγχους, στηρίζοντας κατοίκους και παιδιά Ρομά στις πληγείσες περιοχές.

Μαστοράκου: «Στηρίζουμε τους πυρόπληκτους με πρόληψη και υγεία για όλους» – 110 σπιρομετρήσεις σε Αλισσό, Μποζαΐτικα, Τσουκαλέικα και καταυλισμό Ρομά
17 Σεπ. 2025 14:59
Pelop News

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα σπιρομετρικών ελέγχων που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και το προσωπικό της Κινητής Μονάδας Υγείας της ΠΔΕ.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 110 σπιρομετρήσεις σε κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 12ης Αυγούστου, συμβάλλοντας στην έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη αναπνευστικών προβλημάτων.

Πού έγιναν οι έλεγχοι:

Άνω Αλισσός: 15 σπιρομετρήσεις

Κάτω Αλισσός: 19 σπιρομετρήσεις

Μποζαΐτικα: 26 σπιρομετρήσεις

Τσουκαλέικα: 50 σπιρομετρήσεις

Μαστοράκου: «Στηρίζουμε τους πυρόπληκτους με πρόληψη και υγεία για όλους» – 110 σπιρομετρήσεις σε Αλισσό, Μποζαΐτικα, Τσουκαλέικα και καταυλισμό ΡομάΜαστοράκου: «Στηρίζουμε τους πυρόπληκτους με πρόληψη και υγεία για όλους» – 110 σπιρομετρήσεις σε Αλισσό, Μποζαΐτικα, Τσουκαλέικα και καταυλισμό Ρομά

Παράλληλα, στις 12 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις σε 45 παιδιά Ρομά ηλικίας έως 14 ετών στον καταυλισμό Κάτω Αχαΐας («Πισωσυκιά»), όπου η φωτιά είχε καταστρέψει μέρος του οικισμού. Σύμφωνα με τους γιατρούς, δεν διαπιστώθηκαν συνέπειες από την πυρκαγιά που να επηρέασαν την υγεία τους. Οι εξετάσεις έγιναν από τον παιδίατρο Ι. Τσαγγάρη και τις επισκέπτριες υγείας Σ. Τέφα και Σ. Θεοδωροπούλου, με τη συνεργασία του Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Κάτω Αχαΐας Τ. Γιακουμή, του Παραρτήματος Ρομά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και της Κινητής Μονάδας Υγείας της ΠΔΕ.

Μαστοράκου: «Στηρίζουμε τους πυρόπληκτους με πρόληψη και υγεία για όλους» – 110 σπιρομετρήσεις σε Αλισσό, Μποζαΐτικα, Τσουκαλέικα και καταυλισμό Ρομά Μαστοράκου: «Στηρίζουμε τους πυρόπληκτους με πρόληψη και υγεία για όλους» – 110 σπιρομετρήσεις σε Αλισσό, Μποζαΐτικα, Τσουκαλέικα και καταυλισμό Ρομά

Η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Άννα Μαστοράκου, τόνισε ότι οι δράσεις αυτές ενισχύουν την πρόληψη, την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και την έγκαιρη παρέμβαση εκεί που υπάρχει ανάγκη, ευχαριστώντας τους συνεργαζόμενους φορείς και τους υγειονομικούς που στάθηκαν δίπλα στις τοπικές κοινωνίες.

Μαστοράκου: «Στηρίζουμε τους πυρόπληκτους με πρόληψη και υγεία για όλους» – 110 σπιρομετρήσεις σε Αλισσό, Μποζαΐτικα, Τσουκαλέικα και καταυλισμό Ρομά Μαστοράκου: «Στηρίζουμε τους πυρόπληκτους με πρόληψη και υγεία για όλους» – 110 σπιρομετρήσεις σε Αλισσό, Μποζαΐτικα, Τσουκαλέικα και καταυλισμό Ρομά
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:31 Άνδρας με ματσέτα στη Γαλλία νεκρός από πυρά αστυνομικών έξω από νηπιαγωγείο
21:22 «Έφυγε» από τη ζωή μόλις στα 37 του χρόνια ο Παναγιώτης Νικολούτσος ΦΩΤΟ
21:13 «Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ