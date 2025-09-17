Μαστοράκου: «Στηρίζουμε τους πυρόπληκτους με πρόληψη και υγεία για όλους» – 110 σπιρομετρήσεις σε Αλισσό, Μποζαΐτικα, Τσουκαλέικα και καταυλισμό Ρομά

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα σπιρομετρικών ελέγχων που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και το προσωπικό της Κινητής Μονάδας Υγείας της ΠΔΕ.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 110 σπιρομετρήσεις σε κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 12ης Αυγούστου, συμβάλλοντας στην έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη αναπνευστικών προβλημάτων.

Πού έγιναν οι έλεγχοι:

Άνω Αλισσός: 15 σπιρομετρήσεις

Κάτω Αλισσός: 19 σπιρομετρήσεις

Μποζαΐτικα: 26 σπιρομετρήσεις

Τσουκαλέικα: 50 σπιρομετρήσεις

Παράλληλα, στις 12 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις σε 45 παιδιά Ρομά ηλικίας έως 14 ετών στον καταυλισμό Κάτω Αχαΐας («Πισωσυκιά»), όπου η φωτιά είχε καταστρέψει μέρος του οικισμού. Σύμφωνα με τους γιατρούς, δεν διαπιστώθηκαν συνέπειες από την πυρκαγιά που να επηρέασαν την υγεία τους. Οι εξετάσεις έγιναν από τον παιδίατρο Ι. Τσαγγάρη και τις επισκέπτριες υγείας Σ. Τέφα και Σ. Θεοδωροπούλου, με τη συνεργασία του Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Κάτω Αχαΐας Τ. Γιακουμή, του Παραρτήματος Ρομά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και της Κινητής Μονάδας Υγείας της ΠΔΕ.

Η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Άννα Μαστοράκου, τόνισε ότι οι δράσεις αυτές ενισχύουν την πρόληψη, την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και την έγκαιρη παρέμβαση εκεί που υπάρχει ανάγκη, ευχαριστώντας τους συνεργαζόμενους φορείς και τους υγειονομικούς που στάθηκαν δίπλα στις τοπικές κοινωνίες.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



