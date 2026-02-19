Μαθητές με αναπηρία: Άνοδος 39% σε τέσσερα χρόνια – Πιέσεις σε Παράλληλη Στήριξη και Τμήματα Ένταξης

Το Παρατηρητήριο εκτιμά ότι κατά το 2024-25, οι μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – με ή χωρίς γνωμάτευση – που φοίτησαν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, στη γενική και ειδική εκπαίδευση, έφτασαν τους 144.861.

Μαθητές με αναπηρία: Άνοδος 39% σε τέσσερα χρόνια – Πιέσεις σε Παράλληλη Στήριξη και Τμήματα Ένταξης
19 Φεβ. 2026 16:36
Pelop News

Στις 144.861 ανέρχονται οι εκτιμώμενες εγγραφές μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2024-25, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί στο 10% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της χώρας, σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες υποστήριξης αυξάνονται, ενώ ταυτόχρονα καταγράφονται ελλείψεις σε Τμήματα Ένταξης και Παράλληλη Στήριξη.

Το Παρατηρητήριο εκτιμά ότι κατά το 2024-25, οι μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – με ή χωρίς γνωμάτευση – που φοίτησαν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, στη γενική και ειδική εκπαίδευση, έφτασαν τους 144.861. Στο διάστημα 2020/21 – 2024/25, ο εκτιμώμενος πληθυσμός αυτής της ομάδας αυξήθηκε κατά 39%, παρά το γεγονός ότι ο συνολικός μαθητικός πληθυσμός παρουσιάζει σταθερή μείωση.

Σε ορίζοντα τετραετίας, οι μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά σχολεία αυξήθηκαν κατά 40%, ενώ στις ΣΜΕΑΕ (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) η αύξηση διαμορφώθηκε στο 20%. Σημειώνεται ότι το 40% των μαθητών με αναπηρία ή/και ΕΕΑ που φοιτούν σε γενικά σχολεία υποστηρίζονται αποκλειστικά από τον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης. Εξειδικευμένη υποστήριξη δεν λαμβάνει το 65% των μαθητών στη δευτεροβάθμια και το 14,5% στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Μεταξύ των σχολικών ετών 2023/24 και 2024/25, οι μαθητές που εντάχθηκαν σε Τμήματα Ένταξης αυξήθηκαν αισθητά, με 3.194 επιπλέον μαθητές. Την ίδια στιγμή, όμως, ο αριθμός των Τμημάτων Ένταξης μειώθηκε κατά 6,5%.

Αύξηση καταγράφηκε και στους μαθητές που επωφελήθηκαν από την Παράλληλη Στήριξη. Συγκεκριμένα, ο αριθμός τους ενισχύθηκε κατά 25%, από 19.315 σε 23.960 μαθητές. Ωστόσο, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στις ώρες υποστήριξης, εξέλιξη που – σύμφωνα με τα στοιχεία – υποδηλώνει υποβάθμιση της εξατομικευμένης στήριξης. Επιπλέον, το 8% των εγκεκριμένων αιτημάτων για Παράλληλη Στήριξη δεν καλύφθηκε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:41 «Αν νόμιζαν ότι θα φοβηθώ και θα φύγω, έκαναν λάθος», ο Γεωργιάδης για επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας, ΒΙΝΤΕΟ
18:30 Βόλος: Συλλήψεις δύο νεαρών για ναρκωτικά
18:21 Γερμανία: Κατηγορείται για κλοπή διαιτητής που ξυλοκοπήθηκε αφού έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό του σε γήπεδο
18:11 Πέθανε η σπουδαία δημοσιογράφος Ντέπυ Νικολοπούλου
18:00 Πάτρα: Χημικές τουαλέτες και κιγκλιδώματα – Σε ετοιμότητα Δήμος και ΕΛΑΣ για το Καρναβάλι
17:49 Έγγραφα-ντοκουμέντα «καίνε» τους ισχυρισμούς του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα»
17:41 «Τελείωσε ο χρόνος της ελπίδας. Τι κάνουμε τώρα; Τον κοιτάμε απλώς να σβήνει;», συγκινεί και συγκλονίζει η μητέρα του 2χρονου που έλαβε κατεστραμμένο μόσχευμα καρδιάς στην Ιταλία
17:30 Τον Σεπτέμβριο το ξενόγλωσσο πρόγραμμα Ιατρικών Σπουδών στην Πάτρα – Δεξαμενή φοιτητών οι Ελληνες των ΗΠΑ
17:26 ΕΟΔΥ: Τρεις θάνατοι από γρίπη και δύο από COVID-19 την τελευταία εβδομάδα
17:22 Φαρμάκης: «Ισχυρό το αποτύπωμα δράσεων της Περιφέρειας για την επέτειο των 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου»
17:16 Παράταση έως το 2026 για χρηματοδότηση αγροτών και αγροτικά ακίνητα – Νέες ρυθμίσεις «ανάσα»
17:14 Πολιτική εισήγηση για τα δημοτικά τέλη και το Τεχνικό Πρόγραμμα 2026 στον Δήμος Πατρέων
17:09 Πάτρα: Σάββατο πρωί στην κλιμάκωση του καρναβαλικού θερμομέτρου
17:09 «Προδιαγεγραμμένη η απόφαση, δεν μπορώ να πληρώσω για την εξαγορά της», η π. Αντώνιος για την καταδίκη του
17:08 Ζελένσκι για NATO: «Αν υπάρξουν εκπλήξεις, θα αντιδράσουμε»
17:06 Ο Δημήτρης Ζιαζιάς είναι ο γιατρός που συνελήφθη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας – Τι συνέβη με τον πρώην πρόεδρο της ΕΙΝΑ
17:00 Πάτρα – Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου: Παραδόθηκαν τα τοπογραφικά – Ποια τα επόμενα βήματα
16:52 Τι πραγματικά προστατεύει την καρδιά; Ο ρόλος της HDL χοληστερόλης
16:44 Κατηγορία σοκ σε βάρος του Άντριου
16:36 Μαθητές με αναπηρία: Άνοδος 39% σε τέσσερα χρόνια – Πιέσεις σε Παράλληλη Στήριξη και Τμήματα Ένταξης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ