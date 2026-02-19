Μαθητές με αναπηρία: Άνοδος 39% σε τέσσερα χρόνια – Πιέσεις σε Παράλληλη Στήριξη και Τμήματα Ένταξης

Στις 144.861 ανέρχονται οι εκτιμώμενες εγγραφές μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2024-25, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί στο 10% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της χώρας, σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες υποστήριξης αυξάνονται, ενώ ταυτόχρονα καταγράφονται ελλείψεις σε Τμήματα Ένταξης και Παράλληλη Στήριξη.

Το Παρατηρητήριο εκτιμά ότι κατά το 2024-25, οι μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – με ή χωρίς γνωμάτευση – που φοίτησαν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, στη γενική και ειδική εκπαίδευση, έφτασαν τους 144.861. Στο διάστημα 2020/21 – 2024/25, ο εκτιμώμενος πληθυσμός αυτής της ομάδας αυξήθηκε κατά 39%, παρά το γεγονός ότι ο συνολικός μαθητικός πληθυσμός παρουσιάζει σταθερή μείωση.

Σε ορίζοντα τετραετίας, οι μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά σχολεία αυξήθηκαν κατά 40%, ενώ στις ΣΜΕΑΕ (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) η αύξηση διαμορφώθηκε στο 20%. Σημειώνεται ότι το 40% των μαθητών με αναπηρία ή/και ΕΕΑ που φοιτούν σε γενικά σχολεία υποστηρίζονται αποκλειστικά από τον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης. Εξειδικευμένη υποστήριξη δεν λαμβάνει το 65% των μαθητών στη δευτεροβάθμια και το 14,5% στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Μεταξύ των σχολικών ετών 2023/24 και 2024/25, οι μαθητές που εντάχθηκαν σε Τμήματα Ένταξης αυξήθηκαν αισθητά, με 3.194 επιπλέον μαθητές. Την ίδια στιγμή, όμως, ο αριθμός των Τμημάτων Ένταξης μειώθηκε κατά 6,5%.

Αύξηση καταγράφηκε και στους μαθητές που επωφελήθηκαν από την Παράλληλη Στήριξη. Συγκεκριμένα, ο αριθμός τους ενισχύθηκε κατά 25%, από 19.315 σε 23.960 μαθητές. Ωστόσο, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στις ώρες υποστήριξης, εξέλιξη που – σύμφωνα με τα στοιχεία – υποδηλώνει υποβάθμιση της εξατομικευμένης στήριξης. Επιπλέον, το 8% των εγκεκριμένων αιτημάτων για Παράλληλη Στήριξη δεν καλύφθηκε.

