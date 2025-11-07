Μαθητές με ναρκωτικά στη Ναύπακτο, συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τη «διαδρομή»

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στη Ναύπακτο η σύλληψη δύο μαθητών του ΕΠΑΛ, ηλικίας 17 και 18 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών. Το γεγονός ότι πρόκειται για ανήλικους, και μάλιστα μαθητές, έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, θέτοντας εκ νέου στο προσκήνιο το ζήτημα της παρουσίας ναρκωτικών μέσα σε σχολικούς χώρους.

