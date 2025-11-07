Μαθητές με ναρκωτικά στη Ναύπακτο, συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τη «διαδρομή»

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο νεαροί συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών εντός σχολείου. Οι μαθητές εντοπίστηκαν να μπαινοβγαίνουν επανειλημμένα στο σχολικό συγκρότημα κατά τη διάρκεια του μαθήματος, μεταβαίνοντας σε πυλωτή πολυκατοικίας και σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Εκεί, όπως διαπιστώθηκε, είχαν αποκρύψει ποσότητες κοκαΐνης με σκοπό τη διακίνηση.
Κατά την αστυνομική επιχείρηση βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 14 συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 6,6 γραμμάρια κοκαΐνης, 125 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας (Παράλληλη Εδρα Μεσολογγίου), ενώ ενημερώθηκε άμεσα η διεύθυνση του σχολείου. Οι έρευνες συνεχίζονται για να εντοπιστεί η προέλευση των ναρκωτικών και να διαπιστωθεί αν υπήρχαν άλλοι μαθητές που έκαναν χρήση.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, όχι μόνο για την εγκληματική διάσταση, αλλά κυρίως για το κοινωνικό της αποτύπωμα: δύο μαθητές, μέσα σε ένα σχολείο, φέρονται να λειτουργούσαν ως διακινητές ουσιών. Εκπαιδευτικοί και γονείς μιλούν για ένα «σοβαρό καμπανάκι» και ζητούν άμεση ενίσχυση των δράσεων πρόληψης στα σχολεία.
Δεν είναι, ωστόσο, η πρώτη φορά που η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με ανάλογο περιστατικό. Το 2022, στην Πάτρα, είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη η υπόθεση μαθητών που είχαν εμπλακεί σε κύκλωμα διακίνησης κάνναβης σε σχολεία της πόλης, υπόθεση που τότε είχε οδηγήσει σε συλλήψεις και σειρά παρεμβάσεων από τις εκπαιδευτικές αρχές, καθώς τα ναρκωτικά τα είχαν σε καβάτζες, μέσα στο σχολείο.
Η σύλληψη στη Ναύπακτο δείχνει ότι το πρόβλημα δεν έχει εκλείψει. Αντίθετα, φαίνεται να «μεταναστεύει» από περιοχή σε περιοχή, μετατρέποντας τους σχολικούς χώρους σε πεδίο δράσης παράνομων κυκλωμάτων, αλλά και ευάλωτων νέων που παίζουν, κυριολεκτικά, το μέλλον τους στα ζάρια. Οι Αρχές κάνουν λόγο για στοχευμένες έρευνες, ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η πραγματική απάντηση θα δοθεί μέσα στις σχολικές αίθουσες με ενημέρωση, πρόληψη και ψυχολογική στήριξη.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News