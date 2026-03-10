Μαθητές του 3ου ΓΕΛ Πύργου στο Πανεπιστήμιο La Sapienza της Ρώμης – Παρουσίασαν εργασίες για τον Καβάφη ΦΩΤΟ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης εκπαιδευτικών επισκέψεων των σχολείων της χώρας μας σε χώρες του εξωτερικού, το 3ο Γενικό Λύκειο Πύργου-Pierre de Coubertin ,πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στο πανεπιστήμιο LA SAPIENZA στη Ρώμη και σε πολιτιστικά και ιστορικά μνημεία στη Ρώμη και στη Φλωρεντία.

Η αποστολή του σχολείου αποτελούμενη από 81 μαθητές και 8 εκπαιδευτικούς, την κα Ανδρουτσοπούλου Παρασκευή, την κα Αραπακοπούλου Ευγενία, τον κο Λιακόπουλο Διονύσιο, την κα Τζαβάρα Ελένη, τον κο Τυλιγάδα Ευθύμιο, την κα Χατζηελευθερίου Ευαγγελία, την κα Χριστοδούλου Αικατερίνη και με αρχηγό την κα Λαμπαούνα Όλγα αναχώρησε από τον Πύργο στις 9 Φεβρουαρίου και επέστρεψε στις 15 Φεβρουαρίου 2026.

Η αποστολή επισκέφθηκε το πανεπιστήμιο LA SAPIENZA στη Ρώμη, ύστερα από πρόσκληση του Υπεύθυνου του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Σπουδών κου Χρήστου Μπιντούδη. Μαθητές και εκπαιδευτικοί ξεναγήθηκαν στους χώρους του Πανεπιστημίου, παρακολούθησαν μια πρωτότυπη παρουσίαση στο ποίημα <<Ιθάκη>> του Καβάφη και παρουσίασαν και τις δικές τους εργασίες για τον Καβάφη.

Εκτός από το Πανεπιστήμιο ακολούθησε επίσκεψη σε πολιτιστικά και ιστορικά κέντρα της Ρώμης όπως το Κολοσσαίο, το Πάνθεον, τη Φοντάνα ντι Τρέβι, τα Μουσεία του Βατικανού, Καπέλα Σιστίνα, Άγιο Πέτρο. Οι μαθητές διασχίζοντας την περιοχή της Τοσκάνης επισκέφτηκαν και τη Φλωρεντία, ένα ζωντανό Μουσείο πολιτισμού και ιστορίας.

Σχετικά με την εκπαιδευτική επίσκεψη η Διευθύντρια του 3ου ΓΕΛ Πύργου Κα Χάρμπαλη Ιουλία δήλωσε : « Είμαι πολύ περήφανη για αυτή την συνεργασία που είχε το σχολείο μας με τον κ. Μπιντούδη Καθηγητή της Έδρας των Νεοελληνικών Σπουδών του Τμήματος Ευρωπαϊκών, Αμερικανικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών του διακεκριμένου αυτού ιταλικού Πανεπιστημίου. Πράγματι το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, οι παρουσιάσεις δηλαδή των μαθητών πάνω στο έργο και του ζωή του Καβάφη οι οποίες πλαισιώθηκαν από μουσικοχορευτικό δρώμενο, που είχαν προετοιμάσει με την καθοδήγηση των έμπειρων εκπαιδευτικών του σχολείου μας ήταν άρτιο και εντυπωσίασε τον κ. Μπιντούδη αλλά και εμάς. Εύχομαι να συνεχίσουμε να έχουμε τέτοιες συνεργασίες στο μέλλον καθώς δίνονται στους μαθητές μας ευκαιρίες να διευρύνουν τους ορίζοντές τους καθώς προάγεται η γνώση βιωματικά. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον κ. Μπιντούδη για την συνεργασία, τους καθηγητές και μαθητές της ομάδας για την εξαιρετική και υψηλού επιπέδου εργασία, τον κ. Μιαούλη για την διοργάνωση της μετακίνησης, την Δ.Δ.Ε. Ηλείας για την αρωγή και κυρίως τους γονείς που στηρίζουν τις δράσεις της σχολικής μας μονάδας».

Η Κα Λαμπαούνα Όλγα φιλόλογος, δήλωσε ότι η επίσκεψη των μαθητών στο πανεπιστήμιο LA SAPIENZA ήταν μια εξαιρετική εμπειρία .Στο πανεπιστήμιο λειτουργεί Εργαστήριο Νεοελληνικών Σπουδών “Μυρσίνη Ζορμπά”.Στο πλαίσιο του προγράμματος “Ελληνικά Λύκεια στη SAPIENZA της Ρώμης” το σχολείο μας ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση από το Πανεπιστήμιο. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί ξεναγήθηκαν από τον κο Μπιντούδη στο κτήριο Μάρκο Πόλο, που οι τοίχοι του κοσμούνται από τοιχογραφίες που απεικονίζουν σπουδαίους Έλληνες Λογοτέχνες (Ελύτη, Σεφέρη, Δημουλά, Καβάφη…). Η Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών υπάγεται στο τμήμα Ευρωπαϊκών, Αμερικανικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών.

Μετά την ξενάγηση ο καθηγητής κος Μπιντούδης παρουσίασε μια πρωτότυπη ανάλυση στο ποίημα “Ιθάκη” του Κ.Π.Καβάφη. Στη συνέχεια οι μαθητές παρουσίασαν και τις δικιες τους εργασίες για τον Καβάφη. Πολύπλευρη η προσέγγιση της καβαφικής ποίησης με ανάλυση ποιημάτων, με ζωγραφική ,χορό και τραγούδι. Τραγούδησαν μελοποιημένα ποιήματα του Καβάφη, τραγούδησαν και χόρεψαν σε στίχους για την Κωνσταντινούπολη και την Αλεξάνδρεια τόπους που έζησε ο ποιητής. Οι μαθητές προσέφεραν αναμνηστικά δώρα, δημιουργίες δικές τους όπως η προσωπογραφία του Καβάφη, Ημερολόγιο με ποιήματα του Καβάφη και ζωγραφιές σχετικές με τα ποιήματα αυτά. Ο κος Μπιντούδης ενθουσιάστηκε με τα πρωτότυπα δώρα των μαθητών.

Και οι μαθητές ενθουσιάστηκαν από την επίσκεψη αυτή, καθώς διαπιστώθηκε ότι σε ένα Πανεπιστήμιο του εξωτερικού υπάρχει Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών καθώς και τμήματα ξένων γλωσσών. Η ανάδειξη του έργου σπουδαίων Ελλήνων ποιητών όπως ο Καβάφης, από το Πανεπιστήμιο LA SAPIENZA αποδεικνύει ότι η γλώσσα και η λογοτεχνία δεν περιορίζονται σε εθνικά σύνορα αλλά η διάστασή τους είναι οικουμενική.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την Διευθύντρια, το Σύλλογο διδασκόντων, τους μαθητές, τους γονείς, τους συνάδελφους συνοδούς και την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας που με την άριστη συνεργασία όλων, προέκυψε η επιτυχημένη αυτή εκπαιδευτική επίσκεψη. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τον Υπεύθυνο της Έδρας Νεοελληνικών Σπουδών Κο Μπιντούδη που μας προσκάλεσε και φιλόξενα μας υποδέχτηκε.

