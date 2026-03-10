Μαθητές του 5ου Δημοτικού Αιγίου επισκέφθηκαν το ΕΚΑΜΕ

Την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, μαθητές και μαθήτριες της πρώτης τάξης του 5ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου επισκέφθηκαν το ΕΚΑΜΕ, συνοδευόμενοι από τις δασκάλες τους, κα. Ιωάννα Θανέλα και κα. Ηλέκτρα Βενέτη.

Στόχος της επίσκεψης ήταν οι μικροί μαθητές να γνωρίσουν από κοντά τους ωφελούμενους του κέντρου και να μάθουν από νωρίς να αντιμετωπίζουν ισάξια τα άτομα με αναπηρία.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τα παιδιά συνομίλησαν με τους ωφελούμενους, έπαιξαν μαζί τους και ξεναγήθηκαν σε όλους τους χώρους του ΕΚΑΜΕ. Ιδιαίτερη εντύπωση τους προκάλεσαν οι χειροποίητες δημιουργίες που ετοιμάζονται για το πασχαλινό bazaar του κέντρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΜΕ ευχαριστεί θερμά τις δασκάλες και τους μικρούς φίλους του 5ου Δημοτικού για την επίσκεψή τους, τους εύχεται υγεία και καλή πρόοδο.

