Μαθητές του Πρότυπου Λυκείου Πατρών έκαναν εκπαιδευτικό ταξίδι στη Λιθουανία ΦΩΤΟ

27 Μαρ. 2026 11:33
Pelop News

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική επίσκεψη του Προτύπου Λυκείου Πατρών στο Κάουνας της Λιθουανίας, από την 1η έως και την 7η Μαρτίου , στο πλαίσιο κινητικότητας του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA1 «Learning Programme for Group Activities».

Στην αποστολή συμμετείχαν δεκαπέντε (15) μαθητές του σχολείου, συνοδευόμενοι από τρεις (3) εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο δράσεων εξωστρέφειας και διεθνούς συνεργασίας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Κάουνας, οι μαθητές επισκέφθηκαν το Saules Gymnasium, ένα από τα πιο σημαντικά σχολεία της περιοχής, όπου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το εκπαιδευτικό σύστημα της Λιθουανίας. Ενημερώθηκαν για τη δομή και τη λειτουργία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Λιθουανία, αντάλλαξαν απόψεις για τις ομοιότητες και τις διαφορές με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και συμμετείχαν ενεργά στη σχολική καθημερινότητα.

Οι μαθητές παρακολούθησαν μαθήματα μαζί με τους Λιθουανούς συνομηλίκους τους, συμμετείχαν σε ομαδικές δραστηριότητες και συνεργατικά εργαστήρια, ενώ αντίστοιχα και οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διδασκαλίες και να ανταλλάξουν καλές πρακτικές με τους συναδέλφους τους. Η εμπειρία αυτή ενίσχυσε τη διαπολιτισμική κατανόηση, την επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα και την ανάπτυξη κοινωνικών και συνεργατικών δεξιοτήτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη γνωριμία με τον πολιτισμό και την ιστορία της Λιθουανίας. Η ελληνική αποστολή ξεναγήθηκε στην παλιά πόλη του Κάουνας, επισκέφθηκε πολιτιστικούς χώρους και σημαντικά μνημεία, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες και εικόνες από μια διαφορετική ευρωπαϊκή χώρα. Παράλληλα, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και κουλτούρας, λειτουργώντας ως άτυποι πρεσβευτές της χώρας μας.

Πέρα από το ακαδημαϊκό σκέλος, η επίσκεψη αποτέλεσε μια μοναδική εμπειρία ζωής για τους συμμετέχοντες. Οι μαθητές ανέπτυξαν φιλίες, καλλιέργησαν πνεύμα συνεργασίας και αλληλοσεβασμού και επέστρεψαν με διευρυμένους ορίζοντες και πολύτιμα βιώματα.

Το Πρότυπο Λύκειο Πατρών συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις διεθνοποίησης και εκπαιδευτικής κινητικότητας, ενισχύοντας τη σύνδεση του σχολείου με την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική κοινότητα και προσφέροντας στους μαθητές του ουσιαστικές ευκαιρίες μάθησης και προσωπικής ανάπτυξης.

