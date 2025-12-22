Μαθητής πυροβόλησε τον διευθυντή του σχολείου του! ΒΙΝΤΕΟ

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην Τουρκία. Το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Μερσίνης.

Μαθητής πυροβόλησε τον διευθυντή του σχολείου του! ΒΙΝΤΕΟ
22 Δεκ. 2025 20:51
Pelop News

Φόβος και τρόμος στην Τουρκία όταν σε σχολείο ανήλικος μαθητής άνοιξε πυρ κατά του διευθυντή του, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Ο διευθυντής νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ το περιστατικό προκάλεσε πανικό σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Φινλανδία: Αυξάνει το όριο ηλικίας των εφέδρων στα 65 έτη!

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, όλα ξεκίνησαν μετά από παρατήρηση που είχε κάνει ο διευθυντής στον μαθητή την προηγούμενη εβδομάδα, όταν εκείνος πήγε στο σχολείο με ηλεκτρικό ποδήλατο.

Ο διευθυντής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Μερσίνης.

Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη, ενώ υπό κράτηση βρίσκεται και ο πατέρας του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:15 Αγρότες: Με μπλόκα θα ξεκινήσει η έξοδος των εκδρομέων των Χριστουγέννων, τι ισχύει, πώς έχουν τα δεδομένα. Καταγγελία κατά της κυβέρνησης
22:05 Αποκάλυψη Μπάλντουιν: Σκέφτηκε να αυτοκτονήσει όταν του απαγγέλθηκαν για δεύτερη φορά κατηγορίες για τον θάνατο της Χαλίνα Χάτσινς
21:55 Ο Λεβαδειακός του πρώην της Παναχαϊκής στο +6 από τον Παναθηναϊκό
21:50 Φρικιαστικό έγκλημα, δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του με ψαλίδι γιατί πίστευε ότι ήταν συνοδός πολυτελείας, ΒΙΝΤΕΟ
21:41 Τραμπ: Καρατομεί πάνω από 20 πρέσβεις των ΗΠΑ που είχαν διοριστεί επί Μπάιντεν
21:30 Οδηγός ηλεκτρικού πατινιού παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και έχασε τη ζωή του!
21:21 ΠΣΑΤ: Προπονητής της χρονιάς ο Χάρης Παυλίδης
21:11 «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»: Πάνω από 1.000 παραβάσεις στην Ελλάδα σε μία εβδομάδα
21:00 ΠΣΑΤ: Η Εθνική πόλο Γυναικών κορυφαία ομάδα για το 2025!
20:51 Μαθητής πυροβόλησε τον διευθυντή του σχολείου του! ΒΙΝΤΕΟ
20:41 ΠΣΑΤ: Η Ελευθερία Πλευρίτου κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς
20:31 Φινλανδία: Αυξάνει το όριο ηλικίας των εφέδρων στα 65 έτη!
20:21 ΠΣΑΤ: Ο Εμμανουήλ Καραλής κορυφαίος Έλληνας αθλητής για το 2025!
20:11 Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μπέντζαμίν Νετανιάχου συμφώνησαν να ενισχύσουν τις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ
20:00 Τηλέμαχος Τσαρδάκας: «Τιμώ πολύ την επικοινωνία με το κοινό» – Νέα παράσταση στο θέατρο Act
19:50 Ράκος η γιαγιά: «Αν είναι αυτό που υποψιάζομαι θα βάλω τον πατέρα στο χώμα»!
19:43 Συνεχίζει να αγριεύει ο καιρός, οι προβλέψεις για αύριο (23/12/2025)
19:31 Υπογράφηκε από τη Hellenic Train η παραγγελία για 23 νέα τρένα συνολικής επένδυσης 420 εκατ. ευρώ
19:20 Σοκ: «Εφυγε» ο Λευτέρης Κακουλίδης
19:11 Σε Ανεστίδη και δύο ακόμη αγρότες ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ