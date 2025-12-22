Μαθητής πυροβόλησε τον διευθυντή του σχολείου του! ΒΙΝΤΕΟ

Φόβος και τρόμος στην Τουρκία όταν σε σχολείο ανήλικος μαθητής άνοιξε πυρ κατά του διευθυντή του, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Ο διευθυντής νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ το περιστατικό προκάλεσε πανικό σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

⚡️🇹🇷 A 12-year-old student opened fire on a school principal in Turkey In the city of Mersin, a middle school student shot a 39-year-old man with a rifle прямо in the schoolyard. The victim sustained severe injuries and is in critical condition. The teenager has been detained —… pic.twitter.com/3ImHRMu5GN — NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2025

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, όλα ξεκίνησαν μετά από παρατήρηση που είχε κάνει ο διευθυντής στον μαθητή την προηγούμενη εβδομάδα, όταν εκείνος πήγε στο σχολείο με ηλεκτρικό ποδήλατο.

Ο διευθυντής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Μερσίνης.

Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη, ενώ υπό κράτηση βρίσκεται και ο πατέρας του.

