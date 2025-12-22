Μαθητής πυροβόλησε τον διευθυντή του σχολείου του! ΒΙΝΤΕΟ
Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην Τουρκία. Το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Μερσίνης.
Φόβος και τρόμος στην Τουρκία όταν σε σχολείο ανήλικος μαθητής άνοιξε πυρ κατά του διευθυντή του, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Ο διευθυντής νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ το περιστατικό προκάλεσε πανικό σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, όλα ξεκίνησαν μετά από παρατήρηση που είχε κάνει ο διευθυντής στον μαθητή την προηγούμενη εβδομάδα, όταν εκείνος πήγε στο σχολείο με ηλεκτρικό ποδήλατο.
Ο διευθυντής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Μερσίνης.
Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη, ενώ υπό κράτηση βρίσκεται και ο πατέρας του.
