Μαθήτρια περιγράφει την επίθεση στο σχολείο στο Καχραμάνμαρας – «Δεν υπάρχει διαφυγή, είπε ο δράστης»

Σοκ και βαθιά θλίψη προκαλούν οι μαρτυρίες από την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στο Γυμνάσιο Ayser Çalik, στην περιοχή Ονικισουμπάτ του Καχραμάνμαρας, με απολογισμό εννέα νεκρούς – έναν εκπαιδευτικό και οκτώ μαθητές – και 13 τραυματίες.

Μια 11χρονη μαθήτρια, με τα αρχικά F.C., που τραυματίστηκε αλλά κατάφερε να επιβιώσει, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα στην τάξη, φωτίζοντας το μέγεθος της τραγωδίας.

«Κρύφτηκα κάτω από το θρανίο – με προστάτευσε συμμαθήτριά μου»

Όπως ανέφερε, την ώρα της επίθεσης βρισκόταν στην αίθουσα διδασκαλίας, όταν ο 14χρονος δράστης εισέβαλε και άρχισε να πυροβολεί.

Η ίδια προσπάθησε να προστατευτεί κρυμμένη κάτω από το θρανίο, ενώ – όπως περιγράφει – μια συμμαθήτριά της την κάλυψε με το σώμα της, λειτουργώντας ως ανθρώπινη ασπίδα.

Η μαθήτρια που την προστάτευσε τραυματίστηκε από σφαίρα, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της παρουσιάζει βελτίωση, καθώς έχει πλέον μεταφερθεί από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε απλό θάλαμο νοσηλείας.

Η απόδραση από το παράθυρο

Όταν ο δράστης αποχώρησε από την αίθουσα, η 11χρονη πήρε την απόφαση να διαφύγει πηδώντας από το παράθυρο.

Kahramanmaraş’taki saldırıda okulda bulunan öğrenci: “Arkadaşım bana siper oldu, onun sayesinde kurtuldum. Kurşun ona isabet etti. O okula gitmeye korkuyorum, rüyalarıma giriyor. Bir daha gelirler diye çok korkuyorum.” pic.twitter.com/DxG4RpJcvR — Gusholder Haber Bülteni (@gusholderhaber) April 17, 2026

«Είδα δύο άτομα να πηδούν και πήδηξα κι εγώ. Ήμουν το τρίτο άτομο. Όσοι βρίσκονταν κάτω προσπάθησαν να με συγκρατήσουν, αλλά το πόδι μου πονούσε πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ώρα της διαφυγής, ο δράστης συνέχιζε να πυροβολεί σε άλλη τάξη. Η ίδια απομακρύνθηκε από τον χώρο με τη βοήθεια του υποδιευθυντή και μεταφέρθηκε με σχολικό λεωφορείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Βαθύ τραύμα στην ψυχολογία της

Η 11χρονη, που έλαβε εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Kahramanmaraş Sütçü İmam, μίλησε και για τις σοβαρές ψυχολογικές συνέπειες που αντιμετωπίζει.

Όπως είπε, βιώνει έντονο φόβο και αδυνατεί να επιστρέψει στην καθημερινότητά της:

«Δεν θέλω να πάω ούτε στο σπίτι μου ούτε στο σχολείο. Φοβάμαι μήπως επιστρέψουν. Το βλέπω στα όνειρά μου», ανέφερε.

Συγκλονιστική είναι και η αναφορά της στα λόγια του δράστη, ο οποίος – σύμφωνα με τη μαρτυρία της – μπήκε στην τάξη και είπε στα αγγλικά «δεν υπάρχει διαφυγή», εντείνοντας τον πανικό.

«Μας έμαθε να αγαπάμε τα μαθηματικά»

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η στιγμή που αναφέρθηκε στην καθηγήτριά της, η οποία συγκαταλέγεται στα θύματα της επίθεσης.

«Ήταν πάντα χαμογελαστή και εξηγούσε τα μαθηματικά με εξαιρετικό τρόπο. Δεν μου άρεσαν τα μαθηματικά, αλλά χάρη σε εκείνη άρχισα να τα αγαπώ», είπε, αποτυπώνοντας το ανθρώπινο πρόσωπο της τραγωδίας.

Η μαρτυρία της 11χρονης αναδεικνύει όχι μόνο τη φρίκη της επίθεσης, αλλά και τις μακροχρόνιες συνέπειες που αφήνει σε παιδιά που βρέθηκαν αντιμέτωπα με ακραία βία μέσα στον ίδιο τους τον σχολικό χώρο.

