Μάτικα στον peloponnisos Fm: «Ο φετινός στόχος μας είναι η τριάδα»

21 Οκτ. 2025 17:45
Pelop News

Στη ραδιοφωνική εκπομπή «Εντός-Εκτός Έδρας» του Peloponnisos FM 103,9, η μάνατζερ της γυναικείας ομάδας του Ατρόμητου Ζαρουχλειων Βίκυ Ματίκα, η οποία μίλησε για τους φετινούς στόχους.
«Αμεσος στόχος μας είναι το πλασάρισμα στην τριάδα και μακροπρόθεσμος είναι η διεκδίκηση της ανόδου με σοβαρότητα και αισιοδοξία» είπε μεταξύ άλλων η Βίκυ Μάτικα.

Ακούστε αναλυτικά:
21/10/2025
