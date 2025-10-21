Μάτικα στον peloponnisos Fm: «Ο φετινός στόχος μας είναι η τριάδα»

Στη ραδιοφωνική εκπομπή «Εντός-Εκτός Έδρας» του Peloponnisos FM 103,9, η μάνατζερ της γυναικείας ομάδας του Ατρόμητου Ζαρουχλειων Βίκυ Ματίκα, η οποία μίλησε για τους φετινούς στόχους.

«Αμεσος στόχος μας είναι το πλασάρισμα στην τριάδα και μακροπρόθεσμος είναι η διεκδίκηση της ανόδου με σοβαρότητα και αισιοδοξία» είπε μεταξύ άλλων η Βίκυ Μάτικα.

Ακούστε αναλυτικά:

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



