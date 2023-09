Ματωμένος γάμος στο Ιράκ – Τουλάχιστον 100 νεκροί από πυρκαγιά – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 150 τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε, το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη, σε χώρο γαμήλιας δεξίωσης στη Νινευή του βόρειου Ιράκ.

Ο αντιπεριφερειάρχης Χασάν αλ Αλάκ δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 113 θάνατοι, ενώ το ιρακινό υπουργείο Υγείας είχε ανακοινώσει νωρίτερα πως οι νεκροί είναι «τουλάχιστον 100».

Εκατοντάδες άνθρωποι – περίπου χίλιοι, σύμφωνα με το δίκτυο Al Arabiya – είχαν κατακλύσει την αίθουσα γαμήλιων δεξιώσεων στη συνοικία Χαμντανίγια. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από πυροτεχνήματα στη διάρκεια της εκδήλωσης, σύμφωνα με ιρακινά μέσα ενημέρωσης.

#BREAKING #Iraq One hundred people were killed at a wedding in a fire in northern Iraq, and another 150 were injured. pic.twitter.com/MXXEB8VAt6

— The National Independent (@NationalIndNews) September 26, 2023