Ματσούκα: Δεν έχω φυλακισμένη την εικόνα του sex symbol

Η κάμερα του «Χαμογέλα και Πάλι» βρέθηκε στην πρεμιέρα της παράστασης «Η Κόμισσα της Φάμπρικας» στην οποία πρωταγωνιστεί η Δήμητρα Ματσούκα.

Στις δηλώσεις που έκανε η Δήμητρα Ματσούκα αναφέρθηκε στη δύναμη του έρωτα, αλλά και στον τρόπο που διαχειρίστηκε τις διάφορες ταμπέλες που μπορεί να της «φόρεσαν» κατά τη διάρκεια της καριέρας της.

«Αυτή είναι η δύναμη του έρωτα, αψηφά όλα τα εμπόδια και τις διαφορές ο μεγάλος πραγματικός έρωτας. Έτσι είναι στα παραμύθια, έτσι είναι και στη ζωή» είπε η γνωστή ηθοποιός.

«Συμβαίνει σε όλους να τους βάζουν ταμπέλες. Θέλει έναν καλό χειρισμό αυτό, εγώ τον έκανα», ανέφερε.

«Σημαντικό είναι να ξέρεις τι θέλεις και τι δε θέλεις. Εγώ τα ξέρω και τα δυο. Δεν έχω φυλακισμένη την εικόνα του sex symbol. Δεν έχω τίποτα φυλακισμένο» κατέληξε.

