Μάξιμος Χαρακόπουλος: «Σηκώθηκε πολύ κουρνιαχτός για την τροπολογία – Ο Άγνωστος Στρατιώτης είναι ιερός τόπος»

«Σηκώθηκε πολύ κουρνιαχτός για την τροπολογία αυτή και επιχειρεί να επισκιάσει τα πραγματικά γεγονότα», ανέφερε ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, αναφερόμενος στη ρύθμιση για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

«Νομίζω ότι μιλούμε για μία ρύθμιση η οποία είναι αυτονόητη σε όλο τον κόσμο. Ο Άγνωστος Στρατιώτης παντού είναι ένας τόπος ιερός που αντιμετωπίζεται και πρέπει να αντιμετωπίζεται από όλους με σεβασμό. Έχουμε δηλαδή το δικαίωμα τιμής στη μνήμη από τη μία μεριά και το δικαίωμα διαδήλωσης, συνάθροισης, συγκεντρώσεων από την άλλη. Κανείς δεν απαγορεύει το δεύτερο και δεν πρέπει το δεύτερο να έρχεται σε αντιδιαστολή με το πρώτο», τόνισε.

Για τη στάση του Νίκου Δένδια

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τη στάση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο κ. Χαρακόπουλος επισήμανε πως δεν υπάρχει κανένα ζήτημα στο εσωτερικό της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι ο κ. Δένδιας υπέγραψε τη σχετική τροπολογία μαζί με έξι ακόμη υπουργούς και ψήφισε «με φυσική παρουσία» στην ονομαστική ψηφοφορία.

«Μπορώ να δεχθώ ότι κάποιοι διάβασαν ως αμφίσημη τη δήλωσή του, αλλά σημασία έχει τι υπογράφει και τι ψηφίζει. Η ρύθμιση αυτή κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και ίσως έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολλά χρόνια», ανέφερε.

Για τη Δικαιοσύνη και την υπόθεση των Τεμπών

Ο γραμματέας της ΚΟ επεσήμανε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να υπαγορεύσει στη Δικαιοσύνη, τονίζοντας πως η ανεξαρτησία της αποτελεί θεμέλιο του κράτους δικαίου: «Αυτοί που μιλούν για δεδομένα χάσματα θα διαψευστούν για άλλη μια φορά όταν φτάσει η ώρα της κάλπης. Όλοι διαχωρίσαμε τον ανθρώπινο πόνο από τα νομικά ζητήματα. Καλώς η Δικαιοσύνη προχώρησε και η δίκη ξεκινά τον Μάρτιο, ώστε να αποσαφηνιστούν όλα τα δεδομένα».

Για τις εσωκομματικές ισορροπίες στη Νέα Δημοκρατία

Ερωτηθείς για την κριτική από τους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, καθώς και για τις φήμες περί νέου κόμματος, ο κ. Χαρακόπουλος απάντησε: «Η Νέα Δημοκρατία έχει εύρος παράταξης. Για να έχει ένα κόμμα εύρος, πρέπει να έχει τη δύναμη να φιλοξενεί και διαφορετικές απόψεις. Συμφωνούμε στις βασικές αρχές που έθεσε ο ιδρυτής μας».

Εξήρε τις επισημάνσεις του Κώστα Καραμανλή για τα παγκόσμια και ευρωπαϊκά ζητήματα, χαρακτηρίζοντάς τες «προς τη σωστή κατεύθυνση», ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά σημείωσε: «Ο φυσικός του χώρος είναι η Νέα Δημοκρατία. Ελπίζω να υπάρξουν οι προϋποθέσεις για να επανέλθει στο σπίτι του».

Για την αντιπολίτευση και τις πολιτικές ανακατατάξεις

Ο κ. Χαρακόπουλος σημείωσε ότι διακρίνει «αναστάτωση και εκνευρισμό» στα κόμματα της αντιπολίτευσης, αποδίδοντάς το στις ανακατατάξεις και στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα.

«Δεν είναι θετικό για το πολιτικό σύστημα ο κατακερματισμός. Η χώρα χρειάζεται έναν ισχυρό εναλλακτικό πόλο εξουσίας. Η απουσία του ενίοτε προκαλεί εφησυχασμό και αποσυσπείρωση», υπογράμμισε.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αποκαλύψεις

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έκανε λόγο για «δυσώδη υπόθεση» και για ένα «απόστημα που έσπασε»:

«Είναι θετικό ότι προχωρούν οι έρευνες και η Εξεταστική Επιτροπή. Πρέπει να ανακτηθούν τα παρανόμως καταβληθέντα ποσά και να δημιουργηθεί ένα απόλυτα διαφανές σύστημα επιδοτήσεων».

Όπως είπε, ήδη έχουν δεσμευτεί 22 εκατομμύρια ευρώ σε πάνω από 1.000 ΑΦΜ, ενώ τόνισε ότι η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα διασφαλίσει διαφάνεια και ταχύτητα στις πληρωμές των αγροτών.

«Κάλλιο αργά παρά ποτέ»

Κλείνοντας, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος ανέφερε για την τροπολογία: «Η ρύθμιση αυτή άργησε, αλλά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Λυπάμαι που κόμματα που θεωρούσα θεσμικά υπεύθυνα, όπως το ΠΑΣΟΚ, δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων».

