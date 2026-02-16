Σήμερα οι υπογραφές συμβάσεων Chevron – HELLENiQ Energy παρουσία Μητσοτάκη – Ξεκινούν οι έρευνες σε Νότια Πελοπόννησο και Κρήτη

Υπογράφονται σήμερα Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, στις 11:00, στο Μέγαρο Μαξίμου, οι συμβάσεις μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ Energy, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι συμφωνίες αφορούν την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και, εφόσον εντοπιστούν εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε τέσσερις θαλάσσιες περιοχές: «Νότια Πελοπόννησος», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II».

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την ενεργοποίηση ενός από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα έρευνας υδρογονανθράκων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, με την αμερικανική Chevron να εισέρχεται ως βασικός εταίρος μαζί με την ελληνική HELLENiQ Energy.

Ο ρόλος του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου

Οι περιοχές αυτές εντάσσονται στην ευρύτερη ενεργειακή στρατηγική της χώρας, η οποία αξιοποιεί τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου. Οι υπάρχουσες υποδομές ΥΦΑ (υγροποιημένου φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και οι διασυνδετήριοι αγωγοί με χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης καθιστούν τη χώρα ελκυστική για την εξαγωγή ποσοτήτων φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Ο διάδρομος αυτός προβάλλεται ως εναλλακτική λύση για την υποκατάσταση ρωσικού φυσικού αερίου, με την ΕΕ να προβλέπει πλήρη διακοπή εισαγωγών από τη Ρωσία έως το τέλος του 2027. Σε περίπτωση ανακάλυψης εμπορικά βιώσιμων κοιτασμάτων, οι ποσότητες που θα υπερβαίνουν την εγχώρια κατανάλωση θα μπορούν να διοχετεύονται μέσω του ίδιου διαδρόμου.

Επόμενα ορόσημα στο πρόγραμμα ερευνών

Μετά την υπογραφή, ακολουθούν τα εξής βήματα:

Ψήφιση των συμβάσεων από τη Βουλή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Έναρξη σεισμικών ερευνών στις τέσσερις περιοχές προς τα τέλη του 2026.

Εκτέλεση ερευνητικής γεώτρησης στο «οικόπεδο 2» του Ιονίου από την κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy (πρώτη γεώτρηση σε μεγάλα θαλάσσια βάθη στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια).

Επιπλέον, στις 24 Φεβρουαρίου 2026 προγραμματίζονται διαβουλεύσεις στην Ουάσινγκτον με εκπροσώπους χωρών της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο την άρση εμποδίων για μεγαλύτερες ροές φυσικού αερίου μέσω Ελλάδας προς βορρά, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας.

Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να διαμορφώσουν σημαντικά την ενεργειακή θέση της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής τα επόμενα χρόνια.

