Μαζική επίθεση με drones: Πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια – Δύο τραυματίες στην Τουαψέ, 251 UAVs αναχαίτισε η Μόσχα

Εκτεταμένες ζημιές και ένταση προκάλεσε νέα μαζική επίθεση ουκρανικών drones κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών τη νύχτα της 6ης Οκτωβρίου, με επίκεντρο το διυλιστήριο της Rosneft στην Τουαψέ, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, συντρίμμια από drone έπεσαν μέσα στον χώρο του διυλιστηρίου, προκαλώντας φωτιά σε κτίριο του προσωπικού ασφαλείας, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Το διυλιστήριο της Τουαψέ, ένα από τα μεγαλύτερα της Rosneft, έχει δυναμικότητα 240.000 βαρελιών ημερησίως και εξάγει κυρίως προς Κίνα, Μαλαισία, Σιγκαπούρη και Τουρκία.

⚡️Unknown drones attacked belgorod again (russia)💥 russian media outlets report that a Rosneft gas station near Belgorod Airport was hit. Preliminary reports indicate that four people were injured and the station’s equipment was damaged. 👉 Follow @blyskavka_ua pic.twitter.com/VlQn4DM3fT — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) October 4, 2025

Παράλληλα, επιθέσεις με drones καταγράφηκαν και σε εργοστάσιο εκρηκτικών στο Ντζερζίνσκ, στην περιφέρεια του Νίζνι Νόβγκοροντ, αλλά και σε διυλιστήριο στη Φεοντοσίγια της κατεχόμενης Κριμαίας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας αναχαίτισε συνολικά 251 ουκρανικά drones, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση μία από τις πιο μαζικές επιδρομές από την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με τη Μόσχα, 40 UAVs καταρρίφθηκαν πάνω από την Κριμαία, 62 πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα και 5 πάνω από την Αζοφική.

Στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, στα σύνορα με την Ουκρανία, περισσότεροι από 5.400 κάτοικοι παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έπειτα από τις επιθέσεις της Κυριακής και της νύχτας.

⚡️Ukraine launched overnight drone and missile strikes on Russian-occupied Crimea, hitting key targets including the Feodosia fuel terminal—one of Russia’s main military oil depots—causing major fires and explosions. Additional blasts were reported near Saky Airbase,… pic.twitter.com/eEoMDbp7Xi — The Global Monitor (@theglobal4u) October 6, 2025

Από την πλευρά της, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 116 drones Shahed εναντίον ουκρανικών περιοχών, πλήττοντας ενεργειακή εγκατάσταση στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, ενώ μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στη Χερσώνα.

Οι αμοιβαίες επιθέσεις δείχνουν την κλιμάκωση του πολέμου στον τομέα των ενεργειακών υποδομών, καθώς το Κίεβο έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια και αγωγούς, απαντώντας στις ρωσικές επιδρομές στις δικές του εγκαταστάσεις.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



