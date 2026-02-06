Μαζική επίθεση πιράνχας στην Αργεντινή – Πάνω από 40 τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το Σαββατοκύριακο στον ποταμό Παρανά στην Αργεντινή, όταν περισσότερα από 40 άτομα τραυματίστηκαν έπειτα από μαζική επίθεση πιράνχα, οδηγώντας τις αρχές στο άμεσο κλείσιμο δημοφιλούς παραλίας.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν κοντά στην πόλη Βικτόρια, στην επαρχία Εντρέ Ρίος, όταν δεκάδες λουόμενοι μπήκαν στο νερό για να ανακουφιστούν από τις υψηλές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μέσα σε ελάχιστα λεπτά τα πιράνχα άρχισαν να επιτίθενται μαζικά, δαγκώνοντας κυρίως χέρια και πόδια.

«Χρησιμοποιήθηκαν τρία πλήρη κιτ πρώτων βοηθειών»

Ο ναυαγοσώστης της περιοχής ανέφερε ότι οι τραυματίες ανήλθαν συνολικά σε 46, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης. Όπως δήλωσε, χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει τρία πλήρη κιτ πρώτων βοηθειών για να περιποιηθεί τα αιμορραγικά τραύματα, μέχρι να μεταφερθούν οι πιο σοβαρές περιπτώσεις στο νοσοκομείο.

Από βαθιά δαγκώματα έως απώλεια δακτύλου

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, οι τραυματισμοί κυμαίνονταν από βαθιά δαγκώματα μέχρι ακρωτηριασμό δακτύλου σε μία από τις πιο σοβαρές περιπτώσεις. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται τόσο παιδιά όσο και ενήλικες, όλοι με τραύματα από τα αιχμηρά δόντια των ψαριών.

Οι ναυαγοσώστες διέταξαν άμεσα την εκκένωση του ποταμού, ύψωσαν κόκκινες σημαίες και προχώρησαν στο κλείσιμο της παραλίας επ’ αόριστον, καθώς ο αριθμός των τραυματιών αυξανόταν.

Γιατί αυξάνονται οι επιθέσεις πιράνχα

Ειδικοί εξηγούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και η χαμηλή στάθμη του νερού δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για επιθετική συμπεριφορά των πιράνχα. Καθώς το καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο βρίσκεται στο αποκορύφωμά του, τα ψάρια συγκεντρώνονται σε ρηχά νερά, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τους λουόμενους.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Στο παρελθόν έχουν καταγραφεί αντίστοιχες επιθέσεις στον ποταμό Παρανά, με δεκάδες τραυματίες και ακρωτηριασμούς, κυρίως σε περιόδους έντονης ζέστης.

Αγνοήθηκαν οι προειδοποιήσεις των αρχών

Οι τοπικές αρχές επισημαίνουν ότι πολλοί από τους τραυματίες κολυμπούσαν σε σημεία όπου το μπάνιο απαγορεύεται ρητά. Προειδοποιητικές πινακίδες υπήρχαν ήδη κατά μήκος της όχθης, ωστόσο αγνοήθηκαν.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την είσοδο στο ποτάμι, να επιτηρούν στενά τα παιδιά και να αναζητούν άμεση ιατρική βοήθεια μετά από οποιοδήποτε δάγκωμα. Όπως τονίζουν οι ειδικοί, τα πιράνχα μπορεί να είναι μικρά σε μέγεθος, όμως υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά επικίνδυνα.

