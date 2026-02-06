Μαζική επίθεση πιράνχας στην Αργεντινή – Πάνω από 40 τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

Δαγκώματα, ακρωτηριασμός και πανικός μέσα σε λίγα λεπτά

Μαζική επίθεση πιράνχας στην Αργεντινή - Πάνω από 40 τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
06 Φεβ. 2026 16:20
Pelop News

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το Σαββατοκύριακο στον ποταμό Παρανά στην Αργεντινή, όταν περισσότερα από 40 άτομα τραυματίστηκαν έπειτα από μαζική επίθεση πιράνχα, οδηγώντας τις αρχές στο άμεσο κλείσιμο δημοφιλούς παραλίας.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν κοντά στην πόλη Βικτόρια, στην επαρχία Εντρέ Ρίος, όταν δεκάδες λουόμενοι μπήκαν στο νερό για να ανακουφιστούν από τις υψηλές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μέσα σε ελάχιστα λεπτά τα πιράνχα άρχισαν να επιτίθενται μαζικά, δαγκώνοντας κυρίως χέρια και πόδια.

«Χρησιμοποιήθηκαν τρία πλήρη κιτ πρώτων βοηθειών»

Ο ναυαγοσώστης της περιοχής ανέφερε ότι οι τραυματίες ανήλθαν συνολικά σε 46, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης. Όπως δήλωσε, χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει τρία πλήρη κιτ πρώτων βοηθειών για να περιποιηθεί τα αιμορραγικά τραύματα, μέχρι να μεταφερθούν οι πιο σοβαρές περιπτώσεις στο νοσοκομείο.

Από βαθιά δαγκώματα έως απώλεια δακτύλου

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, οι τραυματισμοί κυμαίνονταν από βαθιά δαγκώματα μέχρι ακρωτηριασμό δακτύλου σε μία από τις πιο σοβαρές περιπτώσεις. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται τόσο παιδιά όσο και ενήλικες, όλοι με τραύματα από τα αιχμηρά δόντια των ψαριών.

Οι ναυαγοσώστες διέταξαν άμεσα την εκκένωση του ποταμού, ύψωσαν κόκκινες σημαίες και προχώρησαν στο κλείσιμο της παραλίας επ’ αόριστον, καθώς ο αριθμός των τραυματιών αυξανόταν.

Γιατί αυξάνονται οι επιθέσεις πιράνχα

Ειδικοί εξηγούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και η χαμηλή στάθμη του νερού δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για επιθετική συμπεριφορά των πιράνχα. Καθώς το καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο βρίσκεται στο αποκορύφωμά του, τα ψάρια συγκεντρώνονται σε ρηχά νερά, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τους λουόμενους.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Στο παρελθόν έχουν καταγραφεί αντίστοιχες επιθέσεις στον ποταμό Παρανά, με δεκάδες τραυματίες και ακρωτηριασμούς, κυρίως σε περιόδους έντονης ζέστης.

Αγνοήθηκαν οι προειδοποιήσεις των αρχών

Οι τοπικές αρχές επισημαίνουν ότι πολλοί από τους τραυματίες κολυμπούσαν σε σημεία όπου το μπάνιο απαγορεύεται ρητά. Προειδοποιητικές πινακίδες υπήρχαν ήδη κατά μήκος της όχθης, ωστόσο αγνοήθηκαν.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την είσοδο στο ποτάμι, να επιτηρούν στενά τα παιδιά και να αναζητούν άμεση ιατρική βοήθεια μετά από οποιοδήποτε δάγκωμα. Όπως τονίζουν οι ειδικοί, τα πιράνχα μπορεί να είναι μικρά σε μέγεθος, όμως υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά επικίνδυνα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:45 AI companions: Προσοχή, δεν είναι φίλοι σας – Ανησυχίες ειδικών για την ψυχική υγεία
18:40 Συλλήψεις για ναρκωτικά σε Εύβοια και Βοιωτία
18:30 Πάτρα: Δημοτική αρχή και αντιπολίτευση σε αντιπαράθεση για το Πράσινο – «9.456 φυτεύσεις σε ένα χρόνο»
18:21 Καλαμάτα: Νεκρός 45χρονος εργάτης που καταπλακώθηκε από χώμα και μπάζα
18:15 Ευγενία Σαμαρά: «Τα ΜΜΕ έχουν σεβαστεί πολύ την προσωπική μου ζωή, δεν έχουν ξεπεράσει κάποιο όριο»
18:11 Στη Φλόριντα 17χρονος έβαλε φωτιά σε φίλο του με βενζίνη και στη συνέχεια γέλαγε, ενώ εκείν προσπαθούσε να σωθεί
18:05 Ποιος θυσιάζει το μέλλον των παιδιών μας;
18:00 Πάτρα – Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΔΗΠΕΘΕ: Αναμονή για τον Μάρτιο
17:55 Θεσσαλονίκη: 61χρονη έπεσε από τον 4ο όροφο
17:45 Η ανάρτηση της Βάνας Μπάρμπα για την κηδεία του Λάκη Ραπτάκη, πότε και που θα γίνει
17:35 72χρονος με μοτοσυκλέτα και άνοια οδηγούσε ανάποδα σε αυτοκινητόδρομο! Πήγαινε σε εκκλησία να ανάψει κερί
17:25 Φιλιππίνες: Τροπική καταιγίδα με τέσσερις νεκρούς και χιλιάδες εκτοπισμένους
17:16 Κίνα: Κρυφές κάμερες σε ξενοδοχεία έδειχναν live πελάτες σε προσωπικές στιγμές
17:10 Σοκ, μητέρα κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας με θύμα τη 10χρονη κόρη της!
17:08 kariera.gr: Η Πάτρα υποδέχεται την Ημέρα Καριέρας Τουρισμού ενόψει της νέας τουριστικής σεζόν
17:00 Η Αφροδίτη Λατινοπούλου στην «Π»: «Δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν» ΒΙΝΤΕΟ
16:52 Συμμετοχή της  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις δραστηριότητες  του ευρωπαϊκού έργου WeSTEMEU
16:44 Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών του δημοσιογράφου Γιώργου Κακούση – Τι δηλώνει για την υπόθεση Παναγόπουλου
16:36 ΕΟΚ: Αγωγή του Βαγγέλη Λιόλιου σε πρόεδρο ΚΑΕ για απειλητικά μηνύματα
16:28 Πειραματικό φάρμακο οδήγησε σε απώλεια βάρους έως 12,3% με μηνιαία χορήγηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ