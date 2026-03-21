Μαζική προσευχή στην Τεχεράνη για το τέλος του Ραμαζανιού εν μέσω πολέμου

Χιλιάδες πιστοί στο Ιράν συμμετείχαν στις προσευχές για το Άιντ αλ Φιτρ, τη γιορτή που σηματοδοτεί το τέλος του Ραμαζανιού, παρά τον κίνδυνο νέων βομβαρδισμών.

Από τα ξημερώματα, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο κέντρο της Τεχεράνης για τη μεγάλη προσευχή στο Μεγάλο Τέμενος του Ιμάμη Χομεϊνί, ενώ πολλοί την παρακολούθησαν και έξω από το τέμενος, καθώς δεν υπήρχε αρκετός χώρος.

Προσευχή μέσα σε πολεμικό κλίμα

Αντίστοιχες εικόνες καταγράφηκαν και σε άλλες πόλεις του Ιράν. Την Παρασκευή, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, νέα πλήγματα έπληξαν συνοικίες της Τεχεράνης και των περιχώρων της, αλλά και την Ισφαχάν.

Φέτος, η τελευταία ημέρα του Ραμαζανιού συνέπεσε με το Νορούζ, την περσική Πρωτοχρονιά, μέσα σε μια ιδιαίτερα βαριά ατμόσφαιρα, καθώς το Ιράν βρίσκεται υπό ισραηλινούς και αμερικανικούς βομβαρδισμούς από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Το Ιράν αποκαλεί τη σύγκρουση που βρίσκεται πλέον στην τέταρτη εβδομάδα της «πόλεμο του Ραμαζανιού».

