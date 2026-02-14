Μαζωνάκης: Επιτυχής η επέμβαση στη χολή – Πιθανό εξιτήριο ακόμη και την Κυριακή

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η χειρουργική επέμβαση του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται από τις αρχές της εβδομάδας σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αττικής. Η κατάσταση της υγείας του εξελίσσεται ομαλά και οι γιατροί εμφανίζονται αισιόδοξοι για σύντομη επιστροφή του στο σπίτι.

14 Φεβ. 2026 13:24
Pelop News

Σε σταθερή κατάσταση και με θετικά μηνύματα για την πορεία της υγείας του βρίσκεται ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά το χειρουργείο στη χολή στο οποίο υποβλήθηκε το πρωί του Σαββάτου (14/2). Ο γνωστός τραγουδιστής αναρρώνει σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται από την περασμένη Τρίτη, ενώ οι θεράποντες ιατροί εκτιμούν πως δεν αποκλείεται να πάρει εξιτήριο ακόμη και την Κυριακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ψυχολογική του κατάσταση είναι καλή και ήδη δέχθηκε την πρώτη επίσκεψη μετά την επέμβαση. Τον επισκέφθηκε ο επιχειρηματίας του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται φέτος, με τον καλλιτέχνη να τον ευχαριστεί για τη στήριξη που του προσέφερε κατά τη διάρκεια αυτής της απρόσμενης περιπέτειας υγείας.

Η αρχική εισαγωγή του στο θεραπευτήριο έγινε λόγω γρίπης τύπου Α. Ωστόσο, κατά τον ιατρικό έλεγχο διαπιστώθηκε πρόβλημα στη χολή, καθώς εντοπίστηκαν πέτρες που κρίθηκε απαραίτητο να αφαιρεθούν χειρουργικά. Παρότι τα συμπτώματα της γρίπης υποχώρησαν σχετικά γρήγορα, οι επίμονοι πόνοι οδήγησαν τους γιατρούς σε επιπλέον εξετάσεις, οι οποίες αποκάλυψαν το ζήτημα.

Ο ίδιος παραμένει αισιόδοξος και συνεργάζεται στενά με το ιατρικό προσωπικό. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες είχε ζητήσει να επιστρέψει προσωρινά στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται, αίτημα που οι γιατροί απέρριψαν προκειμένου να προστατευτεί η ανάρρωσή του.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν πως το τελευταίο διάστημα δεν έχει υπάρξει επικοινωνία με μέλη της οικογένειάς του. Την ίδια ημέρα που εισήχθη στο νοσοκομείο, η μητέρα του φέρεται να έπαιρνε εξιτήριο από άλλο θεραπευτήριο της Αθήνας. Παρά την ένταση που είχε προηγηθεί στο οικογενειακό περιβάλλον, άνθρωποι από τον κύκλο του επισημαίνουν ότι υπάρχει διάθεση προσέγγισης, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει κάποια κίνηση μέχρι στιγμής.

Το περιβάλλον του καλλιτέχνη εκφράζει αισιοδοξία ότι σύντομα θα επιστρέψει πλήρως στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ενώ ο ίδιος συνεχίζει να δέχεται πλήθος μηνυμάτων συμπαράστασης από φίλους και θαυμαστές, που του εύχονται γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή στη σκηνή.

