Με 2% ανάπτυξη έτρεξε το ΑΕΠ, δείτε εικόνα σε επενδύσεις και κατανάλωση

Με ρυθμό 2% αναπτύχθηκε το 3ο τρίμηνο η οικονομία, από 1,7% το δεύτερο τρίμηνο, διαμορφώνοντας ένα μέσο ρυθμό ανάπτυξης 2% για το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου με οδηγούς την αύξηση των επενδύσεων κατά 12,8% και της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 2,1%.

Με το αποτέλεσμα του 3ου τριμήνου η μέση ετήσια ανάπτυξη για το εννεάμηνο φτάνει το 2%. Συνεπώς, για να επιτευχθεί ο στόχος για ανάπτυξη 2,2% το 2025 θα πρέπει το τελευταίο τρίμηνο του χρόνου η ανάπτυξη να φτάσει κοντά στο 3%. Ενισχυτικά σε αυτή την υπόθεση είναι ότι στο τέλος του χρόνου θα πρέπει να υλοποιηθεί στο σύνολο του το ΠΔΕ των 14,6 δισ. ευρώ, ενώ στην οικονομία θα περάσουν και περίπου 1,3 δισ. ευρώ από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν το Πάσχα αλλά και οι μισθολογικές βελτιώσεις των ένστολων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και υλοποιούνται σταδιακά από τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αύξηση του ΑΕΠ κατά 2% διαμορφώθηκε από επιμέρους αυξήσεις:

– Της συνολικής τελικής καταναλωτικής δαπάνης, η οποία παρουσίασε αύξηση κατά 2,1% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2024 βοηθούσης και της κατανάλωσης του τουρισμού,

– Των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου οι οποίες αυξήθηκαν κατά 12,8% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2024 και καταγράφουν μεγάλη αύξηση σε σχέση με πέρσι λόγω του αυξημένου ΠΔΕ, αλλά δείχνουν να έχουν μια καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την πορεία υλοποίησης για το 2025

– Των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών οι οποίες παρουσίασαν αύξηση κατά 1,7% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2024.

Ειδικότερα οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,7%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,1% ως αποτέλεσμα της κόπωσης του τουρισμού στην αρχή της περιόδου η οποία στη συνέχεια ξεπεράστηκε.

Αντίθετα, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 4,0% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2024. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 5,0% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,8%.

Πιστή στην πρακτική της για συνεχή αναθεώρηση των στοιχείων η ΕΛΣΤΑΤ αναθεώρησε προς τα πάνω την ανάπτυξη του πρώτου τριμήνου στο 2,4% από 2,2% στην πρώτη εκτίμηση και οριακά προς τα κάτω στο 1,6% την ανάπτυξη το 2ο τρίμηνο, από 1,7% που είχε ανακοινώσει στην πρώτη της εκτίμηση.

Η αύξηση κατά 0,6% που καταγράφεται το τρίτο τρίμηνο του χρόνου σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του χρόνου διαμορφώθηκε από επιμέρους αυξήσεις:

– Της συνολικής τελικής καταναλωτικής δαπάνης κατά 0,6% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2025.

– Των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου κατά 3,5% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2025.

– Των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 0,2% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2025. Ειδικότερα οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,4%.

Τέλος, και στην τριμηνιαία σύγκριση οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 1,6% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2025. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2,3%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,0%.

