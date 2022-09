Με 24 αγώνες το επόμενο πρωτάθλημα της Formula 1!

Γνωστό έγινε το καλεντάρι του πρωταθλήματος της Formula 1 για το 2023, το οποίο, μετά την προσθήκη του αγώνα στο Λας Βέγκας των ΗΠΑ, θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά στην ιστορία του 24 Grand Prix!

Το νέο πρόγραμμα εγκρίθηκε μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των μελών του Παγκόσμιου Συμβουλίου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της FIA, ενώ ο… μαραθώνιος των πιλότων και των ομάδων θα ξεκινήσει το τριήμερο 3-5 Μαρτίου, από την πίστα του Μπαχρέιν.

Η νέα προσθήκη του Λας Βέγκας θα αποτελέσει τον προτελευταίο αγώνα της σεζόν, πριν το φινάλε στο Άμπου Ντάμπι, στις 26 Νοεμβρίου του 2023. Να τονίσουμε πως μετά από έναν χρόνο απουσίας θα επιστρέψει το Grand Prix του Κατάρ, ενώ τελικά δεν μπήκε στο πρόγραμμα η Νότια Αφρική.

«Η παρουσία 24 αγώνων στο ημερολόγιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της FIA Formula 1 για το 2023 αποτελεί περαιτέρω απόδειξη της ανάπτυξης και της απήχησης του αθλήματος σε παγκόσμια κλίμακα.

Η προσθήκη νέων πιστών και η διατήρηση των παραδοσιακών αγώνων υπογραμμίζει την καλή διαχείριση του αθλήματος από τη FIA. Χαίρομαι που θα μπορέσουμε να μεταφέρουμε τη νέα εποχή συναρπαστικών αγώνων της Formula 1, που δημιουργήθηκε από τους Κανονισμούς του 2022 της FIA, σε μια ευρύτερη βάση θεατών το 2023», ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Formula 1 για το 2023:

