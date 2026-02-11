Με 8,2 κιλά κάνναβη συνελήφθη 31χρονος στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος

Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα και κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος στο αεροδρόμιο της Αθήνας κατά την άφιξή του από χώρα του εξωτερικού.

Με 8,2 κιλά κάνναβη συνελήφθη 31χρονος στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
11 Φεβ. 2026 16:08
Pelop News

Αστυνομικοί συνέλαβαν 31χρονο στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιείτο στην εισαγωγή κάνναβης στην Ελλάδα μέσω της αεροπορικής οδού.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα και κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος στο αεροδρόμιο της Αθήνας κατά την άφιξή του από χώρα του εξωτερικού.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην αποσκευή του, βρέθηκαν 8 κιλά και 200 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση. Επίσης, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:44 «Επανάσταση» στο ιαπωνικό ποδόσφαιρο: Καταργείται η ισοπαλία
18:36 Ανδρος: Το νησί των καπεταναίων, τι να δείτε
18:28 Στέργιος Πιτσιόρλας για το λιμάνι Αιγίου: «Αυτός είναι ο δικός μας ρόλος…»
18:20 Ο πόνος δεν περνά – Συγκινεί η μητέρα της 24χρονης Γιολάντας που πέθανε από νευρική ανορεξία
18:16 Έμπρακτη στήριξη στο Πατρινό Καρναβάλι από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
18:13 Μητσοτάκης σε Ερντογάν για το casus belli: «Ώρα να αρθούν οι απειλές» – Συμφωνίες, συνεργασία και σαφείς διαφωνίες
18:12 Παναχαϊκή – Απόλλων: Πώς αλλάζουν οι εποχές…
18:12 Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Ο σκύλος μου είναι ο πιο πιστός άνδρας της ζωής μου
18:04 Πάτρα – Παιδοψυχιατρική Κλινική Καραμανδανείου: Στα πρόθυρα παραίτησης η ιατρική ομάδα
17:56 Καλλιθέα: Καλύτερη εικόνα για το κοριτσάκι που ανασύρθηκε από το συντριβάνι – Θετικά νέα για δύο ακόμα παιδιά
17:46 Ανθεκτικότητα και θετικό πρόσημο για το Ελληνικό χρηματιστήριο
17:39 ΠΑΣΟΚ: Νέος εμφύλιος για τους συνέδρους από την Κρήτη
17:31 Αγρότες: Παρουσία στο Σύνταγμα και διαμαρτυρία στο Αίγιο – Συμπαράσταση στους «45»
17:23 Χαλάνδρι: Απομακρύνθηκε η διευθύντρια του ΕΠΑΛ που έβαζε μαθητές να σκάβουν στο σχολείο
17:17 Αυτοί σφυρίζουν Παναχαϊκή, Θύελλα και Παναιγιάλειο
17:06 Βλάβη στον Οδοντωτό: Ακινητοποιήθηκαν δύο αμαξοστοιχίες – 77 επιβάτες και επιχείρηση απεγκλωβισμού
17:00 Πάτρα – Δημοτικά τέλη: Φέτος 1€ στα σπίτια, του χρόνου 10€ σε βιομηχανίες – Πλέσσας: «Τα χαμηλότερα στην Ελλάδα»
16:53 Τέξας: Ανοιξε ο εναέριος χώρος γύρω από το Ελ Πάσο
16:48 Σύλλογος εκπαιδευτών οδήγησης: Στοίχημα για το 2026 η νέα πίστα εξετάσεων για δίκυκλα
16:40 Βουλή: Πολιτική σύγκρουση στην Ολομέλεια για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ