Με 9.000 επισκέπτες ολοκληρώθηκε η έκθεση του Robert McCabe στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Με εξαιρετική ανταπόκριση του κοινού και πάνω από 9.000 επισκέπτες ολοκληρώθηκε η έκθεση φωτογραφίας του Robert McCabe «Η Ελλάδα μετά τον πόλεμο – Τα χρόνια της ελπίδας» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών. Η έκθεση, που υλοποιήθηκε από το Ίδρυμα Ιωάννου & Ευτέρπης Τοπάλη σε συνδιοργάνωση με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, φιλοξενήθηκε στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων του μουσείου από τις 4 Ιουλίου έως τις 3 Νοεμβρίου. Η μεγάλη προσέλευση του κοινού, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε στο χαιρετισμό του κλεισίματος ο Γιάννης Μόσχος εκ μέρους της Διευθύντριας της ΕΦΑ Αχαΐας Αναστασίας Κουμούση, επιβεβαίωσε το έντονο ενδιαφέρον για το φωτογραφικό έργο του διάσημου Αμερικανού φωτογράφου, που κατέγραψε με μοναδικό τρόπο την Ελλάδα της μεταπολεμικής περιόδου. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι δέκα ασπρόμαυρες φωτογραφίες που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά και οι οποίες τραβήχτηκαν τη δεκαετία του ’50 στο Πορθμείο του Ρίου τεκμηριωμένες από την Κατερίνα Λυμπεροπούλου.

Σημαντικό στοιχείο της έκθεσης αποτέλεσε ο εικαστικός διάλογος που πρότειναν οι επιμελητές Μιμίκα Χριστοδουλόπουλου και Γιάννης Μόσχος, με το ιστορικό φωτογραφικό έργο του Robert McCabe και υλοποίησε ο εικαστικός Γιάννης Παπαδόπουλος με το σύγχρονο έργο του “SOIL/TOIL, Χώμα/Μόχθος” το οποίο εμπνεύστηκε από μια φωτογραφία του McCabe του 1955 από την Αργολίδα, που απεικονίζει πλίνθους να στεγνώνουν στο ύπαιθρο.

Με αφετηρία αυτή τη συνομιλία, την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση-συζήτηση με θέμα «Παραδοσιακές τεχνικές δόμησης και επαγγέλματα στην ανθρώπινη ιστορία», με την οποία έκλεισε και επίσημα ο κύκλος των παράλληλων δράσεων της έκθεσης. Στη συζήτηση, που ανέδειξε θέματα περιβάλλοντος, δόμησης, παραδοσιακών επαγγελμάτων και σύγχρονων καλλιτεχνικών πρακτικών, συμμετείχαν η Anne McCabe, αρχαιολόγος, ο Γιάννης Μόσχος, αρχαιολόγος της ΕΦΑ Αχαΐας, και ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εικαστικός, ενώ τον συντονισμό είχε η Μιμίκα Χριστοδουλοπούλου, ιστορικός τέχνης.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο ίδιος ο Robert McCabe, ο οποίος στο χαιρετισμό του εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες και την ικανοποίηση για το αποτέλεσμα της παρουσίασης του έργου του. Μάλιστα χάρισε στo Ίδρυμα Τοπάλη ολόκληρη την ενότητα των φωτογραφιών από το Πορθμείο Ρίου-Αντιρρίου, μια σημαντική δωρεά που εμπλουτίζει το πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής με τις μοναδικές αυτές μαρτυρίες της τοπικής ιστορίας.

Την εκδήλωση χαιρέτησε επίσης η δημοσιογράφος Κατερίνα Λυμπεροπούλου, η οποία ανέφερε πως «Με πυξίδα το έργο του RobertMcCabe δουλέψαμε οι συγγραφείς της έκδοσης ” Η Ελλάδα μετά τον πόλεμο. Τα χρόνια της ελπίδας” (Εκδ. Πατάκη/ AbbevillePress, 2023) στην πολύμηνη, τόσο αποδοτική κι αξέχαστη συνεργασία μας – πόσο μεγάλη τιμή, αλήθεια, να δουλεύω μαζί με τον RobertMcCabe και τον καθηγητή του Harvard, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, Παναγιώτη Ροϊλό! Κι έχοντας τη σημασία αυτής της παρακαταθήκης του έργου του Robert κατά νου, συνέλεξα μαρτυρίες Πατρινών, αναμνήσεις “από πρώτο χέρι”, αλλά κι ιστορίες που άκουσαν από άλλους σχετικά με την, μεταπολεμικά δημιουργηθείσα, Πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου για να πλαισιώσω με κείμενα την σειρά φωτογραφιών του Robert από την εν λόγω γραμμή. Ένα πρωτότυπο και ξεχωριστό τμήμα της έκθεσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας που δεν θα ταίριαζε πουθενά αλλού τόσο καλά όσο εδώ».

Τέλος ο Βαγγέλης Πολίτης-Στεργίου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Τοπάλη, ευχαρίστησε τον R. McCabe, για την εμπιστοσύνη που έδειξε προς τους συντελεστές της Πάτρας, για τη διοργάνωση του όλου εγχειρήματος. Ανέδειξε επίσης την σπουδαιότητα της παρουσίας του κατά την έναρξη και την τελευταία εκδήλωση της έκθεσης, αφού έδωσε έτσι την ευκαιρία στους παριστάμενους να τον γνωρίσουν προσωπικά, να έχουν τη προφορική του μαρτυρία, αλλά και να μοιραστούν μαζί του τα συναισθήματα και το θαυμασμό που τους προκάλεσε το έργο του. Ευχαρίστησε επίσης ονομαστικά τους συνδιοργανωτές και όλους όσοι συνέβαλλαν στη επιτυχία του καλλιτεχνικού αυτού γεγονότος με ειδική αναφορά στην σύμβουλο επικοινωνίας Ζέττα Ζάχου, για την στενή και αποτελεσματική συνεργασία. Ειδικά για την έκθεση της Πάτρας, με αφορμή τις φωτογραφίες από το Ρίο – Αντίρριο, εκδόθηκε αναμνηστικό εξασέλιδο φυλλάδιο με τα προαναφερθέντα κείμενα που παρέχουν σημαντικές πληροφορίες και αποσπάσματα από το βιβλίο του συγγραφέα Βασίλη Λαδά, «Ρίον-Αντίρριον» (εκδ. το Δόντι, 2004) .

