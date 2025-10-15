Ρόδος: Σοβαρή κατάσταση για 3χρονο κοριτσάκι που ανασύρθηκε από τη πισίνα, αεροδιακομιδή στο ΠΑΓΝΗ

Με αεροδιακομιδή μεταφέρθηκε χθες το βράδυ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) ένα τριών ετών κοριτσάκι από τη Ρόδο, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα ξενοδοχείου. Η κατάσταση του παιδιού χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, όπως ανέφερε ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, το κοριτσάκι φέρει εγκεφαλικό οίδημα, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τους κινδύνους για τη ζωή του. Από την πρώτη στιγμή, οι γιατροί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να σταθεροποιηθεί και να αντιμετωπιστούν οι επιπλοκές.

Ωστόσο, όπως ενημέρωσε ο αναπληρωτής διοικητής του Νοσοκομείου Ρόδου, Μιχάλης Σοκορέλος, το παιδί είναι εγκεφαλικά νεκρό. Η μεταφορά του στην Κρήτη έγινε με σκοπό τη διατήρηση των υπόλοιπων οργάνων, καθώς η οικογένεια ενδέχεται να αποφασίσει τη δωρεά οργάνων.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



