Με ανατροπή η Παναχαϊκή, νίκη ο Παναιγιάλειος, ήττα η Θύελλα

Παρ’ ολίγο να αναστήσει τον «πεθαμένο» η Παναχαϊκή, όμως παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από τον Πανγυθεατικό, κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και με τρία γκολ στο β’ ημίχρονο πήρε τους πολύτιμους τρεις βαθμούς (3-1).

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 16′ με τον Σπαρτιάτη, οι «κοκκινόμαυροι» ισοφάρισαν στο 71′ με δυνατό σουτ του Πετράτου και έκαναν την ανατροπή στο 76′ με πλασέ του Νιφορόπουλου. Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Παπαευθυμίου στο 88′.

Η Θύελλα γνώρισε την ήττα εκτός έδρας με 3-0 από τον Μιλτιάδη, ενώ ο Παναιγιάλειος έστω και δύσκολα πήρε τους τρεις βαθμούς με αντίπαλο τον Ερμή Μελιγούς στο Αίγιο (1-0).

Συνοπτικά τα αποτελέσματα στα ματς της 10ης αγωνιστικής στον 4ο Ομιλο της Γ’ Εθνικής:

Παναχαϊκή – Πανγυθεατικός 3-1: 71’ Πετράτος, 76’ Νιφορόπουλος, 88’ Παπαευθυμίου – 16’ Σπαρτιάτης

Μιλτιάδης – Θύελλα Πατρών 3-0: 26’ πέναλτι Χότζα, 41’ Ταΐρης, 51’ Ηλιόπουλος

Παναιγιάλειος – Ερμής Μελιγούς 1-0: 22’ Κυριαζής

Κόρινθος – Λουτράκι 1-0: 61’ Παπουλής

Ζάκυνθος – Πανθουριακός 2-1: 12’ 27’ Κέρι – 88’ Χριστόπουλος

Πύργος – Πέλοπας Κιάτου 4-0: 5’ πέναλτι 36’ Κόκκορης, 8’ 28’ Φερεκίδης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ζάκυνθος 10 17-6 25 Παναιγιάλειος 10 16-5 25 Πύργος 10 16-3 23 Μιλτιάδης 10 17-9 19 Παναχαϊκή 10 15-14 13 Κόρινθος 10 13-13 13 Λουτράκι 10 9-9 13 Θύελλα Π. 10 11-15 12 Πέλοπας 10 7-17 12 Πανθουριακός 10 8-9 8 Ερμής Μελ. 10 6-17 3 Πανγυθεατικός 10 4-22 2

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



