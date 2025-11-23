Με ανατροπή η Παναχαϊκή, νίκη ο Παναιγιάλειος, ήττα η Θύελλα

Στις νίκες επανήλθε η Παναχαϊκή κερδίζοντας χρόνο και ηρεμία ενόψει της συνέχειας

23 Νοέ. 2025 17:01
Pelop News

Παρ’ ολίγο να αναστήσει τον «πεθαμένο» η Παναχαϊκή, όμως παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από τον Πανγυθεατικό, κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και με τρία γκολ στο β’ ημίχρονο πήρε τους πολύτιμους τρεις βαθμούς (3-1).

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 16′ με τον Σπαρτιάτη, οι «κοκκινόμαυροι» ισοφάρισαν στο 71′ με δυνατό σουτ του Πετράτου και έκαναν την ανατροπή στο 76′ με πλασέ του Νιφορόπουλου. Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Παπαευθυμίου στο 88′.

Η Θύελλα γνώρισε την ήττα εκτός έδρας με 3-0 από τον Μιλτιάδη, ενώ ο Παναιγιάλειος έστω και δύσκολα πήρε τους τρεις βαθμούς με αντίπαλο τον Ερμή Μελιγούς στο Αίγιο (1-0).

Συνοπτικά τα αποτελέσματα στα ματς της 10ης αγωνιστικής στον 4ο Ομιλο της Γ’ Εθνικής:

Παναχαϊκή – Πανγυθεατικός 3-1: 71’ Πετράτος, 76’ Νιφορόπουλος, 88’ Παπαευθυμίου – 16’ Σπαρτιάτης

Μιλτιάδης – Θύελλα Πατρών 3-0: 26’ πέναλτι Χότζα, 41’ Ταΐρης, 51’ Ηλιόπουλος

Παναιγιάλειος – Ερμής Μελιγούς 1-0: 22’ Κυριαζής

Κόρινθος – Λουτράκι 1-0: 61’ Παπουλής

Ζάκυνθος – Πανθουριακός 2-1: 12’ 27’ Κέρι – 88’ Χριστόπουλος

Πύργος – Πέλοπας Κιάτου 4-0: 5’ πέναλτι 36’ Κόκκορης, 8’ 28’ Φερεκίδης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ζάκυνθος 10 17-6 25
Παναιγιάλειος 10 16-5 25
Πύργος 10 16-3 23
Μιλτιάδης 10 17-9 19
Παναχαϊκή 10 15-14 13
Κόρινθος 10 13-13 13
Λουτράκι 10 9-9 13
Θύελλα Π. 10 11-15 12
Πέλοπας 10 7-17 12
Πανθουριακός 10 8-9 8
Ερμής Μελ. 10 6-17 3
Πανγυθεατικός 10 4-22 2

