Με ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Παρά την ήπια οπισθοδρόμηση χθες (ΓΔ -0,63%), μπαίνοντας στην τελευταία συνεδρίαση της κουτσουρεμένης λόγω Πάσχα εβδομάδας ο ΓΔ ενισχύεται κατά 2,2%, με οδηγό το +3,4% του ΔΤΡ.

17 Απρ. 2026 11:25
Pelop News

Με ήπια ανοδικές τάσεις δείχνει η Λεωφόρος Αθηνών μετά την μικρή οπισθοδρόμηση, με την προσοχή των επενδυτών να εστιάζει στις όποιες εξελίξεις ενδέχεται να προκύψουν από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής ενόψει Σαββατοκύριακου.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης  στα πρώτα λεπτά κινείται στις 2.281,6 μονάδες με +0,3% και χαμηλό μάλλον τζίρο στα 17 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν διακινηθεί 2,9 εκατ. τεμάχια.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύεται κατά 0,9% στις 2.641 μονάδες, ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο κατά 0,3% στις 5.804 μον., ενώ ο FTSEM της μεσαίας κινείται στις 2.842 μον. με +0,67%.

Οι επενδυτές διεθνώς άλλωστε συνεχίζουν να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στη Μέση Ανατολή όπου τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν πρακτικά κλειστά, αν και οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ελαφρώς χαμηλότερα. Από την πλευρά του ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε για ακόμα μία φορά ότι ο πόλεμος με το Ιράν πάει “περίφημα” και ότι “είναι πολύ κοντά μια συμφωνία”, ωστόσο οι επενδυτές δείχνουν να περιμένουν κάτι πιο σαφές. Ενδεικτικό είναι ότι και η δεκαήμερη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λίβανου δεν έδειξε να τιμολογείται με κάποιο τρόπο στα μετοχικά ταμπλό, παρόλου που αποτελεί μάλλον θετική εξέλιξη.

