Με άνοδο «άνοιξε» η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Εκ των 103 μετοχικών τίτλων που έχουν κινηθεί έως τώρα οι 51 καταγράφουν κέρδη, οι 29 απώλειες και οι 23 παραμένουν αμετάβλητοι έναντι του προηγούμενου “κλεισίματός” τους.
Με άνοδο έχει «ανοίξει» στα πρώτα λεπτά η σημερινή συνεδρίαση του χρηματιστηρίου της Αθήνας με τον τραπεζικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 2.271 μονάδες με +0,5%, ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης στις 5.160 μον. με -+0,6% και ο FTSEM της μεσαίας στις 2.888 μον. με +0,7%.
Την περασμένη εβδομάδα ο ΓΔ παρέμεινε στάσιμος (μεταβολή μόλις +0,07%) επιβεβαιώνοντας πλήρως τον χαρακτήρα συσσώρευσης που έχει γενικότερο ο Σεπτέμβριος. Ωστόσο, με 2 συνεδριάσεις μαζί με τη σημερινή να απομένουν για το κλείσιμο του μήνα, αυτός θα μπορούσε να είναι ο 11ος ανοδικός για την Λεωφόρο Αθηνών, καθώς επί του παρόντος κερδίζει έστω και οριακά (+0,5%) το πρόσημο.
Άλλο χαρακτηριστικό της περασμένης εβδομάδας ήταν η επαναφορά των αγοραστών στον κλάδο “αιχμή” της αγοράς, τον τραπεζικό, που διαφοροποιήθηκε πλήρως από την γενική τάση καταγράφοντας σημαντικά κέρδη 3,43%, με τους επενδυτές πιθανώς να παίρνουν θέσεις ενόψει των διανομών του Νοεμβρίου.
