Με άνοδο «άνοιξε» η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Με άνοδο έχει «ανοίξει» στα πρώτα λεπτά η σημερινή συνεδρίαση του χρηματιστηρίου της Αθήνας με τον τραπεζικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 2.271 μονάδες με +0,5%, ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης στις 5.160 μον. με -+0,6% και ο FTSEM της μεσαίας στις 2.888 μον. με +0,7%.

Την περασμένη εβδομάδα ο ΓΔ παρέμεινε στάσιμος (μεταβολή μόλις +0,07%) επιβεβαιώνοντας πλήρως τον χαρακτήρα συσσώρευσης που έχει γενικότερο ο Σεπτέμβριος. Ωστόσο, με 2 συνεδριάσεις μαζί με τη σημερινή να απομένουν για το κλείσιμο του μήνα, αυτός θα μπορούσε να είναι ο 11ος ανοδικός για την Λεωφόρο Αθηνών, καθώς επί του παρόντος κερδίζει έστω και οριακά (+0,5%) το πρόσημο.

Άλλο χαρακτηριστικό της περασμένης εβδομάδας ήταν η επαναφορά των αγοραστών στον κλάδο “αιχμή” της αγοράς, τον τραπεζικό, που διαφοροποιήθηκε πλήρως από την γενική τάση καταγράφοντας σημαντικά κέρδη 3,43%, με τους επενδυτές πιθανώς να παίρνουν θέσεις ενόψει των διανομών του Νοεμβρίου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



