Με άνοδο άνοιξε το Χρηματιστήριο της Αθήνας

Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης ανοδικά κινούνται 63 μετοχές, 16 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Με άνοδο άνοιξε το Χρηματιστήριο της Αθήνας
21 Απρ. 2026 11:28
Pelop News

Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να προσπαθεί να ισορροπήσει μετά τη χθεσινή ισχυρή υποχώρηση.

Συγκρατημένη άνοδο σημειώνουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Με άνοδο 0,18% ο Γενικός Δείκτης

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.263,84 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,18%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 15,67 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,23%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,37%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (+1,26%), του ΟΤΕ (+1,18%) και της Εθνικής (+1,01%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,37%) και της Metlen (-1,21%).

Ανοδικά κινούνται 63 μετοχές, 16 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Πλαστικά Θράκης (+6,22%) και Έλαστρον (+5,73%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Νάκας (-1,74%) και Τεχνική Ολυμπιακή (-1,71%).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 Αιγιάλεια: Πάμε για Οινοξένεια εξπρές – Ο Δήμος το παίρνει πάνω του και κάνει την εκδήλωση για ένα 3ήμερο
14:59 Πάτρα: Ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας στα Βραβεία Jean Moréas και το μήνυμα για τη δύναμη της ποίησης ΒΙΝΤΕΟ
14:50 Φωτιά σε δασική έκταση στο Λέπρεο Ηλείας – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
14:48 Τζιτζικώστας: Οι ακυρώσεις πτήσεων δεν οφείλονται σε έλλειψη καυσίμων αλλά στο κόστος
14:35 Κεφαλονιά: Tι απαντά ο ιδιοκτήτης του καταλύματος για τις κάμερες στην υπόθεση της Μυρτούς
14:29 «Shakespeare μία ώρα & κάτι» στο θέατρο act – Τρεις παραστάσεις
14:23 Λέσβος: Στα 48 τα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 60 θετικές εκτροφές
14:18 Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά στη Νεοχωρούδα, αποπνικτικοί καπνοί μέχρι το κέντρο
14:09 Ανδρουλάκης από τη Λέσβο: 5 μέτρα για τον αφθώδη πυρετό και σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης
14:08 Όμιλος ΔΕΗ: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης – Φλώρινας
14:00 Ορκίστηκε ο Αθανάσιος Καββαδάς ως νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
14:00 Patras Sense City: Χιλιάδες παράπονα, αμέτρητες εκκρεμότητες – Καταγγελίες χωρίς… App-άντηση
13:59 Επισκέψεις σε Πάτρα και Ρίο ο Θανάσης Κοντογεώργης – Πότε θα γνωστοποιηθεί το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης Αχαΐας
13:53 ΠΟΕ-ΟΤΑ: Πανελλαδική απεργία και πορεία στο Υπουργείο Εσωτερικών για τη μονιμοποίηση συμβασιούχων
13:43 Κρήτη: Άγρια επίθεση σκύλου σε 12χρονο, στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
13:36 Ημέρα της Γης: Η ΔΕΗ επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση με επίκεντρο την καθαρή ενέργεια
13:33 Οι «Θεατρόφιλοι» παρουσιάζουν την παράσταση «Η γυναίκα μου τρελάθηκε»
13:28 Νέα μέτρα στήριξης προ των πυλών: Αύριο οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για το πλεόνασμα
13:27 Πάτρα: Προσφορά από τον Ροταριανός Όμιλος «Κωστής Παλαμάς»
13:23 Δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι: Συγκλόνισαν οι γονείς του στο δικαστήριο – «Είδα το αίμα να τρέχει ποτάμι»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
