Με άνοδο η πρώτη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας

Στα πρώτα λεπτά ανοδικά κινούνται 34 μετοχές, αμετάβλητες. είναι 7 μετοχές, ενώ πτώση σημειώνουν 11 μετοχές.

02 Ιαν. 2026 11:19
Pelop News

Με αισιοδοξία προσβλέπουν και στο 2026 οι επενδυτές για το ελληνικό Χρηματιστήριο, καθώς σήμερα κάνει το ντεμπούτο του στη νέα χρονιά, έχοντας ως «προίκα» συνολική άνοδο κατά +44,3% στον Γενικό Δείκτη, που είναι και η καλύτερη επίδοση από το 2000.

Σήμερα, πρώτη ημέρα συναλλαγών για το 2026, ο Γενικός Δείκτης στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης σημειώνει άνοδο 0,85% στις 2.138,69 μονάδες και ο τζίρος διαμορφώνεται σε 7,31 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης με άνοδο 0,63% στις 5.384,98 μονάδες, η μεσαία κεφαλαιοποίηση με άνοδο 0,53% στις 2.839,92 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης καταγράφει κέρδη 1,40% στις 2.325,92 μονάδες.

Στα πρώτα λεπτά ανοδικά κινούνται 34 μετοχές, αμετάβλητες. είναι 7 μετοχές, ενώ πτώση σημειώνουν 11 μετοχές.

Στα θετικά που κάνουν τους αναλυτές να θεωρούν ότι η άνοδος θα συνεχιστεί ξεχωρίζουν η σταθερή οικονομική ανάπτυξη της χώρας, οι επιδόσεις – ρεκόρ στα εταιρικά κέρδη και τα διανεμηθέντα μερίσματα, οι ελκυστικές αποτιμήσεις σε σχέση με το εξωτερικό και τα διαδοχικά επιχειρηματικά deals. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η προοπτική επιστροφής της Αθήνας στις Αναπτυγμένες Αγορές και η ένταξη της ΕΧΑΕ στη Euronext.

 

