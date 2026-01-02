Με άνοδο η πρώτη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας

Με αισιοδοξία προσβλέπουν και στο 2026 οι επενδυτές για το ελληνικό Χρηματιστήριο, καθώς σήμερα κάνει το ντεμπούτο του στη νέα χρονιά, έχοντας ως «προίκα» συνολική άνοδο κατά +44,3% στον Γενικό Δείκτη, που είναι και η καλύτερη επίδοση από το 2000.

Σήμερα, πρώτη ημέρα συναλλαγών για το 2026, ο Γενικός Δείκτης στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης σημειώνει άνοδο 0,85% στις 2.138,69 μονάδες και ο τζίρος διαμορφώνεται σε 7,31 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης με άνοδο 0,63% στις 5.384,98 μονάδες, η μεσαία κεφαλαιοποίηση με άνοδο 0,53% στις 2.839,92 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης καταγράφει κέρδη 1,40% στις 2.325,92 μονάδες.

Στα πρώτα λεπτά ανοδικά κινούνται 34 μετοχές, αμετάβλητες. είναι 7 μετοχές, ενώ πτώση σημειώνουν 11 μετοχές.

Στα θετικά που κάνουν τους αναλυτές να θεωρούν ότι η άνοδος θα συνεχιστεί ξεχωρίζουν η σταθερή οικονομική ανάπτυξη της χώρας, οι επιδόσεις – ρεκόρ στα εταιρικά κέρδη και τα διανεμηθέντα μερίσματα, οι ελκυστικές αποτιμήσεις σε σχέση με το εξωτερικό και τα διαδοχικά επιχειρηματικά deals. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η προοπτική επιστροφής της Αθήνας στις Αναπτυγμένες Αγορές και η ένταξη της ΕΧΑΕ στη Euronext.

