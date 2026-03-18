Με ανοιχτά μέτωπα η σύνοδος των Βρυξελλών για την ενέργεια – Τι ζητά η Ελλάδα

Με πολλά και ανοιχτά μέτωπα προσέρχονται οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη σύνοδο κορυφής της 19ης-20ής Μαρτίου στις Βρυξέλλες, όπου θα συζητηθούν η στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση στο Ιράν και οι συνέπειές τους για τις τιμές ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ. Η αβεβαιότητα για τη διάρκεια της κρίσης παραμένει ο βασικός παράγοντας που δυσκολεύει τη λήψη πιο δραστικών αποφάσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται κυρίως το φυσικό αέριο, καθώς η Ευρώπη μπαίνει στην περίοδο αναπλήρωσης των αποθηκών ενόψει του επόμενου χειμώνα. Η Κομισιόν εξετάζει μια σειρά από επιλογές για να περιορίσει το κόστος, όπως κρατικές ενισχύσεις, επιδότηση ή πλαφόν στην τιμή του αερίου, παρεμβάσεις για να μειωθεί η επίδραση του αερίου στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και πιθανές κινήσεις σε φόρους και χρεώσεις. Ωστόσο, η ίδια η Επιτροπή εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι σε πολύ βαριές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν τα επενδυτικά σήματα της αγοράς.

Ιδιαίτερα δύσκολη αποδεικνύεται και η συζήτηση για το ETS, το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας ρύπων. Η φον ντερ Λάιεν έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων ή «εκσυγχρονισμού» του συστήματος, κάτι που ήδη επηρεάζει την αγορά άνθρακα, ενώ ορισμένα κράτη ζητούν πιο επιθετικές διορθώσεις και άλλα προειδοποιούν ότι δεν πρέπει να πληγεί η αξιοπιστία της ευρωπαϊκής κλιματικής στρατηγικής.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα υποστηρίζει ότι χρειάζεται πιο συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση και αποφεύγει τις μονομερείς ή βιαστικές κινήσεις. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έχει επισημάνει ότι η Ευρώπη διαθέτει ήδη εργαλεία για να αντιδράσει, εφόσον η κρίση ενταθεί, ενώ έχει τονίσει και το πρόβλημα των μεγάλων αποκλίσεων στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στην ενιαία αγορά, ειδικά για τη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η Αθήνα συνδέει τις δυνατότητες στήριξης καταναλωτών και επιχειρήσεων με την ανάγκη για δημοσιονομική ευελιξία από την Κομισιόν, ώστε τα κράτη να μπορέσουν να κινηθούν χωρίς υπέρμετρη πίεση στους προϋπολογισμούς τους. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά εμφανίζεται ανοιχτή σε λύσεις ευρωπαϊκού χαρακτήρα, όπως παρεμβάσεις τύπου 2022, ενώ σε επίπεδο συζήτησης παραμένει και η ιδέα για πιο συλλογική αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η φορολογία στα καύσιμα ή οι μηχανισμοί απορρόφησης των υπερκερδών.

Έτσι, η αυριανή σύνοδος δεν αναμένεται απλώς να καταγράψει ανησυχίες, αλλά να αποτυπώσει και τις πραγματικές γραμμές σύγκρουσης στο εσωτερικό της ΕΕ: από το αν η κρίση είναι παροδική ή πιο μακράς διάρκειας, μέχρι το αν οι λύσεις θα είναι προσωρινές ενέσεις στήριξης ή πιο δομικές παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας. Το μόνο βέβαιο είναι ότι, με το κόστος να παραμένει υψηλό για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η πίεση προς τις Βρυξέλλες έχει ήδη μεγαλώσει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



