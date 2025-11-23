Με ανυπομονησία περιμένει τον Αργυρό η Γκίλφοϊλ!

Σε νέες δηλώσεις που παραχώρησε στο Mega, η Γκίλφοϊλ έδειξε να απολαμβάνει τη διαμονή της στην Ελλάδα. Ανέφερε μετά από ερώτηση που της έγινε, πως ανυπομονεί να επιστρέψει στην Ελλάδα ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Τον χαρακτήρισε μάλιστα «καταπληκτικό» καλλιτέχνη.

«Αγαπώ την Αθήνα, αγαπώ την Ελλάδα και αγαπώ τις ΗΠΑ. Είναι σπουδαίος φίλος μου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ένας από τους καλύτερους φίλους μου. Είναι καταπληκτικός. Ανυπομονώ να επιστρέψει στην Ελλάδα» απάντησε στην κάμερα της εκπομπής του Mega όσον αφορά στη σχέση της με τον δημοφιλή τραγουδιστή.

Σε δεξίωση που είχε παραθέσει η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην πρεσβευτική κατοικία στο Κολωνάκι προς τιμήν του υπουργού Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Νταγκ Μπέργκαμ και του υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, ήταν στη λίστα των καλεσμένων.

Μια μέρα νωρίτερα, η Αμερικανίδα πρεσβευτής είχε δειπνήσει σε εστιατόριο στο Κολωνάκι, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τη σύζυγό του, να βρίσκονται και πάλι στη λίστα των καλεσμένων.

«Η αλήθεια είναι ότι γνωριστήκαμε από ένα κοινό μας φίλο εδώ και αρκετό καιρό. Πραγματικά έχω εκπλαγεί με τη συμπεριφορά της. Αγαπάει τη μουσική μου και αγαπάει την Ελλάδα πάρα πολύ και από τις κουβέντες που έχουμε κάνει, πάντα δείχνει αγάπη, πάντα δείχνει σεβασμό στην Ελλάδα και πάντα είναι πάρα πολύ δοτική και πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος και έχουμε γίνει πολύ καλοί φίλοι» είπε από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Αργυρός, στην ίδια εκπομπή του Mega.

Άλλωστε στις τις 2 Νοεμβρίου, την επόμενη μέρα τής άφιξή της στην Ελλάδα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πήγε στο κέντρο διασκέδασης όπου εμφανίζεται ο δημοφιλής τραγουδιστής και διασκέδασε με τις επιτυχίες του.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρίσκεται στις ΗΠΑ όπου εμφανίστηκε στη μεγάλη σκηνή του Barclays Center στο Μπρούκλιν το βράδυ του Σαββάτου και χιλιάδες θαυμαστές του -κυρίως από την ελληνική ομογένεια- τον αποθέωσαν.

