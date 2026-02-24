Με απουσίες το 40ημερο μνημόσυνο της πριγκίπισσας Ειρήνης

Η βασίλισσα Σοφία τέλεσε 40ημερο μνημόσυνο από τον θάνατο της αδελφή της, πριγκίπισσας Ειρήνης.

24 Φεβ. 2026 18:07
Pelop News

Η βασίλισσα Σοφία επέλεξε τον Ελληνορθόδοξο καθεδρικό ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη για να τελέσει στο 40ημερο μνημόσυνο της αδελφής της, πριγκίπισσας Ειρήνης, η οποία έφυγε από τη ζωή στα μέσα Ιανουαρίου.

Η Σοφία, με πένθιμο μαύρο ένδυμα στο πλευρό της είχε τις εγγονές της πριγκίπισσες της Ισπανίας Λεονόρ (διαδοχος του θρόνου) και Σοφία. Οι δύο κόρες της στάθηκαν διακριτικά κοντά της καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής, ενώ παρούσα ήταν και η εγγονή της, Βικτόρια Φεντερίκα.

Από το μνημόσυνο απουσίαζαν ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια, καθώς το επίσημο πρόγραμμά τους περιλάμβανε υποχρεώσεις που δεν μπορούσαν να αναβληθούν. Συγκεκριμένα, ο μονάρχης βρέθηκε στο Πάλος ντε λα Φροντέρα, ενώ η Λετίθια στην Ουέσκα, αν και το βασιλικό ζεύγος είχε παραστεί σε όλες τις προηγούμενες τελετές σε Μαδρίτη και Αθήνα.

Παρά το γεγονός ότι η σορός της Ειρήνης βρίσκεται πλέον στο Τατόι, η επιθυμία της Σοφίας ήταν να πραγματοποιηθεί μια τελετή στην ισπανική πρωτεύουσα για τους οικείους της. Στον ναό βρέθηκαν:

Η Αλεξία με τα παιδιά της, Κάρλος και Άνα Μαρία Μοράλες. Ο Συμεών της Βουλγαρίας. Η πριγκίπισσα Άνα της Ορλεάνης. Ο Χάιμε Αλφονσίν, πρώην επικεφαλής του βασιλιά της Ισπανίας. Η Μαρία Θουρίτα (η κόρη της Ινφάντα Μαργαρίτα (αδελφής του τέως βασιλιά Χουάν Κάρλος) συνοδευόμενη από τον πατέρα της, Κάρλος.

Η απώλεια της αδελφής της αποτέλεσε αναμφίβολα ένα ισχυρό πλήγμα, ωστόσο η βασίλισσα Σοφία έχει ήδη αρχίσει να αναλαμβάνει ξανά τον θεσμικό της ρόλο. Πρόσφατα ταξίδεψε στα Κανάρια Νησιά για να βραβευτεί για τη δράση της στην προστασία των ζώων, ενώ αναγορεύθηκε και επίτιμη διδάκτωρ από το Πανεπιστήμιο του Λας Πάλμας.

Με την ολοκλήρωση του μνημοσύνου, η Σοφία αναμένεται να επιστρέψει σταδιακά στις δημόσιες εμφανίσεις της, αφήνοντας πίσω την περίοδο της απόλυτης περισυλλογής, διατηρώντας όμως ανέπαφους τους δεσμούς με την ελληνική της καταγωγή και τις μνήμες της αγαπημένης της Ειρήνης.

