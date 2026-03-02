Με χιούμορ και δάκρυα: Η εξομολόγηση του Χάρισον Φορντ για τα δύσκολα χρόνια

Σε μια βραδιά αφιερωμένη στην πορεία και την προσφορά του, ο Χάρισον Φορντ βρέθηκε στο επίκεντρο της 32ης τελετής των βραβείων του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής, τα οποία πλέον φέρουν την ονομασία Actor Awards. Ο εμβληματικός σταρ τιμήθηκε με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς από το SAG-AFTRA, προσθέτοντας ακόμη έναν σταθμό σε μια διαδρομή που μετρά σχεδόν έξι δεκαετίες στον κινηματογράφο.

Την παρουσίαση έκανε ο στενός του φίλος Woody Harrelson, ο οποίος, με το γνώριμο σαρκαστικό του ύφος, ξεκίνησε λέγοντας πως βρίσκεται εκεί «για να τιμήσει έναν από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών… τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο», προκαλώντας γέλια στην αίθουσα. Η τελετή μεταδόθηκε από το Netflix, με το κλίμα να είναι εορταστικό αλλά και βαθιά συγκινητικό.

Αφού προβλήθηκε ένα αφιερωματικό βίντεο με στιγμές από τις πιο εμβληματικές του ταινίες, ο Φορντ φίλησε τη σύζυγό του, Calista Flockhart, και ανέβηκε στη σκηνή για να μιλήσει.

«Αισθάνομαι τεράστια ευγνωμοσύνη για αυτή τη διάκριση, αλλά και βαθιά ταπεινότητα», ανέφερε, κοιτάζοντας την αίθουσα γεμάτη συναδέλφους. Και με το χαρακτηριστικό του αυτοσαρκαστικό χιούμορ πρόσθεσε: «Οι περισσότεροι είναι εδώ επειδή προτάθηκαν για τη δουλειά τους. Εγώ μάλλον βραβεύομαι επειδή… είμαι ακόμη ζωντανός». Σημείωσε, μάλιστα, ότι του φαίνεται κάπως πρόωρο να λαμβάνει βραβείο συνολικής προσφοράς, αφού συνεχίζει να εργάζεται ενεργά ως ηθοποιός.

Ο Φορντ στάθηκε ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, υπογραμμίζοντας πως τίποτα δεν ήρθε εύκολα. Για περίπου 15 χρόνια πάλευε να καθιερωθεί, συνδυάζοντας την υποκριτική με τη δουλειά του μαραγκού, μέχρι να κερδίσει τον ρόλο που θα του άλλαζε τη ζωή. «Τίποτα δεν έγινε από μόνο του», είπε με εμφανή συγκίνηση, ευχαριστώντας δημόσια τον George Lucas, τον Steven Spielberg, τον Fred Roos και τη μακροχρόνια μάνατζέρ του Patricia McQueeney για τη στήριξή τους στα δύσκολα χρόνια.

«Στάθηκαν δίπλα μου όταν το είχα πραγματικά ανάγκη. Χωρίς εκείνους δεν θα ήμουν εδώ», τόνισε.

Κλείνοντας, μίλησε για την ευθύνη που συνοδεύει την επιτυχία στον χώρο της υποκριτικής. «Η αναγνώριση σου δίνει ελευθερία, αλλά και την υποχρέωση να στηρίζεις τους άλλους», είπε, καλώντας τους συναδέλφους του να κρατούν «την πόρτα ανοιχτή για το επόμενο παιδί» που ψάχνει τη θέση του. Δήλωσε ευγνώμων που βρήκε τους δικούς του ανθρώπους και που συνεχίζει να κάνει μια δουλειά που τον προκαλεί δημιουργικά. «Τίποτα δεν το θεωρώ δεδομένο», κατέληξε, με το κοινό να σηκώνεται όρθιο για να τον χειροκροτήσει.

