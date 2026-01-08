Με δυο πατρινές αθλήτριες η Εθνική Γυναικών στη Ρώμη

Με δυο πατρινές αθλήτριες η Εθνική Γυναικών στη Ρώμη
08 Ιαν. 2026 13:15
Pelop News

Για τη Ρώμη αναχώρησε σήμερα  η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των γυναικών που θα συνεχίσει με κοινή προετοιμασία με την Ιταλία το δρόμο που οδηγεί στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην πόλη Φούντσαλ της Μαδέιρα στην Πορτογαλία το διάστημα 26/1-5/2/2026.

Αναμεσά στις κλήσεις είναι δύο πατρινές, η Ντένια Κουρέτα του Ολυμπιακού και η Αφροδίτη Μπιτσάκου του Αλιμου.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Χάρης Παυλίδης θα έχει μαζί τους τις παρακάτω διεθνείς:

ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ: Μπιτσάκου Αφροδίτη.

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: Γρηγοροπούλου Ελένη, Σαλταμανίκα Ραφαέλα.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ: Καραγιάννη Ανδρονίκη, Τζούρκα Αλεξία Ευγενία.

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Καρύτσα Ευαγγελία, Κρασσά Νεφέλη Άννα, Ξενάκη Ελένη, Φουντωτού Ελευθερία.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ: Κουρέτα Διονυσία, Μυριοκεφαλιτάκη Μαρία, Νίνου Ειρήνη, Πλευρίτου Βασιλική, Σιούτη Χριστίνα, Σταματοπούλου Ιωάννα, Τορνάρου Σοφία, Τριχά Φωτεινή.

FERENCVAROS TC: Πλευρίτου Ελευθερία.

Τις τελευταίες ημέρες η εθνική πραγματοποίησε κοινή προετοιμασία με το Ισραήλ. Η ομάδα θα επιστρέψει από την Ιταλία στις 11/1. Θα συνεχίσει την προετοιμασία της στην Ελλάδα και από τις 19-22/1 θα βρεθεί στην Ουγγαρία για κοινή προετοιμασία με την εθνική ομάδα της χώρας. Για την Πορτογαλία θα ταξιδέψει στις 25/1.

Οι 16 ομάδες που θα συμμετάσχουν στο ευρωπαϊκό, κληρώθηκαν σε τέσσερις ομίλους των τεσσάρων και είναι αναλυτικά οι:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ: ΕΛΛΑΔΑ, Γαλλία, Σλοβακία, Γερμανία.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ: Ουγγαρία, Ρουμανία, Ισπανία, Πορτογαλία

Γ’ ΟΜΙΛΟΣ: Ιταλία, Σερβία, Κροατία, Τουρκία

Δ’ ΟΜΙΛΟΣ: Ολλανδία, Ελβετία, Μεγάλη Βρετανία, Ισραήλ.

Από κάθε όμιλο οι δύο πρώτες ομάδες θα προκριθούν στη δεύτερη φάση. Οι όμιλοι Α και Γ θα ενωθούν για να σχηματίσουν τον Όμιλο Ε, ενώ οι όμιλοι Β και Δ θα σχηματίσουν τον Όμιλο ΣΤ, και όλα τα αποτελέσματα από τη πρώτη φάση θα μεταφερθούν στη δεύτερη.

Οι νικητές και οι δεύτερες ομάδες της δεύτερης φάσης των ομίλων θα προκριθούν στους ημιτελικούς 1-4, ενώ οι ομάδες που θα πάρουν την 3η και 4η θέση θα αγωνιστούν για τις θέσεις 5-8.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:18 Προσοχή στους τραυματισμούς: Πώς να επιστρέψετε με ασφάλεια στη γυμναστική μετά τις γιορτές
16:10 Σέρρες: Χτυπήματα, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη οργάνων δείχνει η ιατροδικαστική για τον θάνατο του 17χρονου
16:02 Αιγιάλεια: Σε ρόλο υπερδημάρχου ο Τάκης Ανδριόπουλος – Αναλαμβάνει τα χαρτοφυλάκια των αντιδημάρχων που αποχώρησαν
15:54 Σοκ στο Δημαρχείο Αγρινίου: Άνδρας επιτέθηκε στον Δήμαρχο και δάγκωσε υπάλληλο
15:46 Πάτρα – Θάνατος 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη: Πώς κατεγράφη το φονικό από 16 κάμερες
15:38 Έφη Θώδη: Όταν ήμουν μικρή, για να χορτάσουμε τρώγαμε ψωμί
15:30 Κωνσταντινούπολη: Καταιγίδα θύμισε τυφώνα και δεν επέτρεψε σε αεροπλάνο να προσγειωθεί στο Σαμπιχά Γκιοκτσέν ΒΙΝΤΕΟ
15:22 Δένδιας: Ο εναγκαλισμός της Ελλάδας με το Διεθνές Δίκαιο είναι συστατικό της εξωτερικής πολιτικής
15:14 Κρήτη: Πήραν προθεσμία οι γονείς που κατηγορούνται ότι βίαζαν και κακοποιούσαν τα δύο παιδιά τους
15:06 Ζαχαράκη: Περιμένουμε πάνω από πέντε αιτήσεις για αδειοδότηση Μη Κρατικών Πανεπιστημίων
14:58 Υπολειπόμενες εργασίες έως τον Φεβρουάριο στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου – Τι απάντησε ο Δήμας
14:50 Ιταλία: Πολύ κοντά στο ανώτατο επίπεδο διάδοσής της η εποχική γρίπη – Σε ποιες περιοχές υπάρχει πρόβλημα
14:42 Φάρμακα αδυνατίσματος: Τα κιλά επιστρέφουν σε λιγότερο από 2 χρόνια μετά τη διακοπή
14:31 Κρήτη – Μεσαρά Ηρακλείου: Σύλληψη γονιών μετά από καταγγελίες για βιασμούς παιδιών
14:16 Πάτρα: Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα από την πτώση δέντρου στα Ψηλαλώνια ΦΩΤΟ
14:16 Μιχαηλίδου: Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη στεγαστική κρίση και τα νέα κοινωνικά προγράμματα
14:16 Πάτρα: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟ από την φονική επίθεση με θύμα 30χρονο
14:08 Προσυνεδριακός Διάλογος ΠΑΣΟΚ στον Δήμο Καλαβρύτων το Σάββατο 10 Ιανουαρίου
14:00 Πελετίδης για τρένο: Προανήγγειλε νέα διαμάχη με την κυβέρνηση
13:48 Επιπρόσθετη παροχή 350€ από τη Lidl Ελλάς για κάθε μέλος της ομάδας της
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ