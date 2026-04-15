Με δυο πατρινές η προετοιμασία της Εθνικής Γυναικών στο World Cup

15 Απρ. 2026 18:55
Pelop News

Μετά τους άνδρες σειρά παίρνουν οι γυναίκες και από 1-6 Μαΐου, στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες του προκριματικού Τουρνουά World Cup Υδατοσφαίρισης Γυναικών (Division 1).

Οκτώ εθνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων ασφαλώς και η Ελλάδα, θα διεκδικήσουν τα έξι εισιτήρια της πρόκρισης στην τελική φάση που θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τους άνδρες στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας, τον προσεχή Ιούλιο: Ιταλία, Ελλάδα, Ολλανδία, Αυστραλία, απαρτίζουν το Β’ όμιλο, ΗΠΑ, Ουγγαρία, Ιαπωνία, Ισπανία τον Α’ όμιλο.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Χάρης Παυλίδης κάλεσε τις παρακάτω 18 διεθνείς για την έναρξη της προετοιμασίας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 στο κολυμβητήριο ΟΑΚΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»  και ανάμεσα στους είναι δυο πατρινές,, η Ντένια Κουρέτα του Ολυμπιακού και η Αφροδίτη Μπιτσάκου του Αλιμυου.

Πρόκειται για τις:

ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ: Μπιτσάκου Αφροδίτη, Πάτρα Μαρία.

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: Κυριακοπούλου Νικολέτα, Σαλταμανίκα Ραφαέλα.

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Κρασσά Νεφέλη Άννα, Κοτσιώνη Μαρίνα, Ξενάκη Ελένη, Φουράκη Ασπασία.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  ΚουΡέτα Διονυσία, Μυριοκεφαλιτάκη Μαρία, Πλευρίτου Βασιλική, Σάντα Στεφανία, Σιούτη Χριστίνα, Σταματοπούλου Ιωάννα, Τορνάρου Σοφία, Τριχά Φωτεινή.

CN SABADELL: Γιαννοπούλου Αθηνά Δήμητρα.

FERENCVAROS TC: Πλευρίτου Ελευθερία.

 

 

