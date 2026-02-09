Με ένα όνειρο τρελό, όνειρο.... βοηθητικό (του «Τόφαλος»)!

«Μ΄ ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό…». Ετσι δεν το τραγούδησε ο Σταμάτης Κόκκοτας;

Για όλους εμάς που παίξαμε μπάσκετ – ή που λέμε τέλος πάντων ότι παίξαμε μπάσκετ… – η χθεσινή αναγγελία του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση για το βοηθητικό του «Τόφαλος», δεν ήταν όνειρο απατηλό. Ηταν λόγος για να… κεράσουμε όλον τον κόσμο!

Για όλους εμάς, που ιδρώσαμε, που καρφώσαμε, που κάναμε βουτιές για να πιάσουμε χαμένες μπάλες, που ματώσαμε και που σημειωτέον πανηγυρίσαμε και μια άνοδο με τη Νίκη Προαστείου υπό την προεδρεία του σημερινού προέδρου της ΕΠΣ Αχαϊας Αγγελου Δανιήλ, στο μικρό «παλατάκι» στα Μποζαϊτικα, ο Υπουργός μας έδωσε την καλύτερη είδηση.

Όχι, ο γράφων δεν μπορεί να είναι αντικειμενικός για το συγκεκριμένο θέμα. Οφείλει ένα τεράστιο «ευχαριστώ» στον κ. Βρούτση και φυσικά στην Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚ, στην ΕΣΚΑ-Η και σε όλους όσοι κυνήγησαν το όνειρο της ανακατασκευής, ανάπλασης κι επαναλειτουργίας του «στοιχειωμένου», τα τελευταία χρόνια, κλειστού προπονητηρίου.

Σε κάθε περίπτωση, ο Υπουργός έφερε… Κυκλαδίτικο αέρα στην Πάτρα κι απέδειξε ότι η πολιτική είναι όντως η τέχνη του εφικτού, αρκεί να υπάρχει διάθεση, κοινή λογική, αποφασιστικότητα και συνεργασία.

Κι όταν με το καλό το βοηθητικό του «Τόφαλος» γεμίσει και πάλι με χαμόγελα και μπάλες, αν θέλει ο Υπουργός… τον παίζουμε κι ένα «μονό» για το καλό!

