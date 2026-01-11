Με επικεφαλής τον Σπύρο Σκιαδαρέση στην πίτα του Δήμου Ερύμανθου

Η παράταξη Νέα Δυτική Ελλάδα έδωσε το παρών στην κοπή πίτας του Δήμου Ερυμάνθου, εκπροσωπούμενη από τον επικεφαλής της Σπύρο Σκιαδαρέση, τον Περιφερειακό Σύμβουλο Αχαΐας Φάνη Αδαμόπουλο και τα στελέχη της Κωνσταντίνο Γιαννόπουλος και Ελενα Παπατσίρου.

