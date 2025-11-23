Με επιτυχία η ημερίδα στίβου για τη μικρή Αναστασία – Η συγκίνηση Πεγλερίδη

Δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του ο Δημήτρης Πεγλερίδης από τη συμμετοχή στους αγώνες στίβου στο προπονητήριο Λαδόπουλόυ για τη μικρή Αναστασία, η οποία εδώ και μήνες δίνει έναν γενναίο και δύσκολο αγώνα. Μέσα σε χρόνο-ρεκόρ πραγματοποιήθηκε αυτό που υπό άλλες συνθήκες θα απαιτούσε μήνες!

Η ανάρτηση του προέδρου της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει τα εξής: «Σήμερα (σ. Σάββατο 22/11) ζήσαμε μια μοναδική και βαθιά συγκινητική στιγμή. Μια πρωτοβουλία που γεννήθηκε από την ανάγκη να στηρίξουμε τη μικρή μας αθλήτρια, την Αναστασία, η οποία εδώ και μήνες δίνει έναν γενναίο και δύσκολο αγώνα, έγινε πραγματικότητα. Κι εκείνη, με τη στάση και τη δύναμή της, μας διδάσκει καθημερινά τι σημαίνει θάρρος.

Το στάδιο πλημμύρισε από παιδιά που αγωνίστηκαν για εκείνη, τη χειροκρότησαν, της έστειλαν την αγάπη τους και την κάλεσαν να επιστρέψει σύντομα στη μεγάλη οικογένεια του στίβου που την περιμένει με ανοιχτή αγκαλιά. Οι στιγμές που ζήσαμε δεν μπορούν εύκολα να περιγραφούν – ρίγη συγκίνησης, δύναμη, θετική ενέργεια και μια αγάπη που ξεχείλιζε από κάθε γωνιά του σταδίου.

Ένα κάλεσμα ήταν αρκετό. Και μέσα σε χρόνο-ρεκόρ πραγματοποιήθηκε αυτό που υπό άλλες συνθήκες θα απαιτούσε μήνες. Από καρδιάς θέλω να ευχαριστήσω όλα τα σωματεία του στίβου που βρέθηκαν εκεί για την Αναστασία: ΑΡΙΩΝ, ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΑΤΛΑΣ,ΓΣ ΔΥΜΗΣ, ΑΙΟΛΟΣ, ΕΣΠΕΡΟΣ, ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΑΘΛΟΡΑΜΑ, ΦΛΟΓΑ, ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΠΕΛΟΨ, ΚΟΥΡΟΣ, ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ, ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ, καθώς και τα σωματεία της Γυμναστικής που στήριξαν με την παρουσία τους αυτή την προσπάθεια.

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους προπονητές που υποστήριξαν τους εκατοντάδες μικρούς αθλητές οι οποίοι μετέτρεψαν το στάδιο σε θάλασσα θετικής ενέργειας, στους γονείς, στους φίλους του αθλητισμού, στους θεατές, αλλά και στους συμμαθητές της Αναστασίας που την τίμησαν με την παρουσία τους.

Ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη στον κ. Άγγελο Γιανναράκη για την υποστήριξη στον ήχο και στη μουσική, στη γιατρό του αγώνα κα Λουκοπούλου Βιβή, στον ακούραστο Σπύρο Κατσαΐτη, στους κριτές για την άψογη διεξαγωγή των αγώνων και στα μέλη του Δ.Σ. της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΒΠ κα Σοφία Κεκεμπάνου (Γεν. Γραμ.), κα Γεωργιοπούλου Μπέτυ (Ειδ. Γραμ.), κ. Καρανάσσο Βασίλη (μέλος και έφορο του ΣΕΓΑΣ). Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον τεχνικό μας σύμβουλο κ. Κώστα Μπούσια για τον άρτιο σχεδιασμό και την οργάνωση.

Όλοι μαζί καταφέραμε να συγκεντρώσουμε 7606 ευχές αγάπης, δύναμης και κουράγιου για τη μικρή μας Αναστασία! Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να αγωνίζεται μόνο του. Όλοι μαζί μπορούμε να δώσουμε ανάσα στα όνειρα, στην ελπίδα και στη ζωή κάθε παιδιού που μας χρειάζεται.

Στείλαμε κύματα θετικής ενέργειας, πολλά μποφόρ αγάπης, και κάναμε πράξη αυτό που ο αθλητισμός πραγματικά σημαίνει: όχι μόνο επιδόσεις και ρεκόρ, αλλά ήθος, αλληλεγγύη, φιλότιμο και ανθρωπιά.

Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς για την στήριξη, την παρουσία και τα μηνύματα αγάπης που στείλατε στην Αναστασία!!!!

Αναστασία, μας λείπεις. Σε αγαπάμε. Σε περιμένουμε να επιστρέψεις και να σου απονείμω ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο στα <<εμπόδια>>, (αγαπημένο αγώνισμα της Αναστασίας), που ξέρεις να ξεπερνάς!!!!!».

