Με επιτυχία ο αγώνας σε ανώμαλο δρόμο στο Ελος της Αγυιάς
Επιτυχία σε όλα τα επίπεδα σημείωσε ο πρώτος αγώνας στο Περιφερειακό πρωτάθλημα δρόμου σε ανώμαλο έδαφος που έγινε την Κυριακή στο Ελος της Αγυιάς.
Αγωνιστική κι οργανωτική επιτυχία σημείωσε το Πςεριφερειακό πρωτάθλημα δρόμου σε ανώμαλο έδαφος που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Ελος της Αγυιάς από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου. Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα στον πρώτο αγώνα της φετινής σεζόν:
|Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ (Α΄ΑΓΩΝΑΣ)
|ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025 / ΕΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ / ΠΑΤΡΑ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
|ΑΝΔΡΕΣ
|750 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-12 (ΓΕΝ. 2015 – 2016 – 2017)
|α/α
|Νο
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΕΤ.ΓΕΝ.
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|ΕΠΙΔΟΣΗ
|1
|928
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
|2017
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|2:34
|2
|909
|ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
|2015
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|2:35
|2
|908
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
|2015
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|2:35
|4
|913
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΓΚΑΣ
|2016
|ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
|2:36
|5
|900
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΤΑΛΗΣ
|2015
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|2:37
|6
|915
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΝΑΚΑΣ
|2015
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|2:44
|7
|896
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ
|2016
|ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
|2:56
|8
|910
|ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΑΓΚΑΣ
|2016
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|2:57
|9
|880
|ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
|2016
|ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
|2:59
|10
|914
|ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΗΣ
|2015
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|3:00
|11
|885
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
|2016
|ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
|3:01
|12
|923
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ
|2016
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|3:03
|13
|918
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|2017
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|3:03
|14
|916
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΟΥΜΗΣ
|2016
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|3:04
|15
|875
|ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ
|2015
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|3:08
|16
|926
|ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΛΙΑΔΗΣ
|2016
|ΑΣ ΑΚΡΟΣ
|3:08
|17
|897
|ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
|2015
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|3:10
|18
|891
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΟΣ
|2015
|ΓΣ ΔΥΜΗΣ
|3:11
|19
|893
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ
|2017
|ΓΣ ΔΥΜΗΣ
|3:12
|20
|922
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
|2017
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|3:13
|21
|904
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
|2015
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|3:14
|22
|921
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΚΟΥΤΑΣ
|2017
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|3:21
|23
|894
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
|2016
|ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
|3:23
|24
|924
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΣΚΟΡΗΣ
|2016
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|3:24
|25
|895
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ
|2016
|ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
|3:26
|26
|898
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ
|2015
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|3:27
|27
|927
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ
|2017
|ΑΣ ΑΚΡΟΣ
|3:28
|28
|890
|ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|2017
|ΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
|3:33
|29
|920
|ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣ
|2017
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|3:37
|30
|901
|ΓΙΟΡΓΚΕΣΤ ΜΠΕΤΣΙ
|2015
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|3:58
|1.500 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-14 (ΓΕΝ. 2013 – 2014)
|α/α
|Νο
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΕΤ.ΓΕΝ.
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|ΕΠΙΔΟΣΗ
|1
|730
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|2013
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|5:17
|2
|870
|ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΕΤΣΑΛΗΣ
|2013
|ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
|5:25
|3
|539
|ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΩΤΗΣ
|2013
|ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|5:34
|4
|729
|ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
|2014
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|5:35
|5
|736
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΠΟΥΛΟΣ
|2013
|ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
|5:36
|6
|742
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ
|2013
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|5:38
|7
|538
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ
|2013
|ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|5:40
|8
|749
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|2013
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|5:48
|9
|864
|ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ
|2014
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|5:52
|10
|734
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΡΑΚΗΣ
|2014
|ΓΣ ΔΥΜΗΣ
|5:53
|11
|745
|ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΛΙΑΔΗΣ
|2014
|ΑΣ ΑΚΡΟΣ
|6:01
|12
|537
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΕΛΑΚΑΣ
|2013
|ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|6:03
|13
|536
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΪΣΙΟΣ ΚΛΩΝΗΣ
|2014
|ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ
|6:07
|14
|594
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΕΓΑΣ
|2014
|ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
|6:08
|15
|871
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
|2013
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|6:09
|16
|874
|ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ
|2014
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|6:12
|17
|747
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ
|2014
|ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|6:12
|18
|876
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙΠΑΝΟΣ
|2013
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|6:14
|19
|868
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΡΔΑΣ
|2014
|ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
|6:17
|20
|873
|ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
|2014
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|6:20
|21
|600
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
|2013
|ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
|6:23
|22
|737
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΡΗΣ
|2013
|ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
|6:30
|23
|741
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΕΡΗΣ
|2013
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|6:33
|24
|865
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
|2014
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|6:55
|25
|867
|ΒΙΚΤΩΡ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|2014
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|7:07
|26
|738
|ΟΡΦΕΑΣ ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ
|2013
|ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
|7:14
|27
|739
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΛΑΔΗΣ
|2013
|ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
|8:46
|28
|740
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
|2013
|ΑΓΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2025
|11:10
|3.000 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-16 (ΓΕΝ. 2011 – 2012)
|α/α
|Νο
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΕΤ.ΓΕΝ.
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|ΕΠΙΔΟΣΗ
|1
|504
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΑΡΔΑΝΟΣ
|2011
|ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|10:10
|2
|520
|ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
|2011
|ΑΣ ΑΚΡΟΣ
|10:11
|3
|526
|ΜΙΚΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
|2012
|ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
|10:21
|4
|596
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΚΗΣ
|2012
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|10:31
|5
|522
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΣ
|2012
|ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|10:49
|6
|528
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΓΚΑΣ
|2012
|ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
|10:56
|7
|505
|ΕΡΜΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ
|2011
|ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|11:32
|8
|508
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ
|2011
|ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|11:34
|9
|527
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΛΕΓΑΣ
|2012
|ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
|11:53
|10
|523
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΙΟΝΥ ΣΙΑΦΑΣ
|2011
|ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|12:03
|11
|512
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|2011
|ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ
|12:21
|12
|525
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΥΛΟΣ
|2012
|ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
|12:23
|13
|532
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΟΥΜΗΣ
|2011
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|12:23
|14
|507
|ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΛΑΓΕΩΡΓΟΣ
|2011
|ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|12:25
|15
|531
|ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
|2011
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|12:42
|16
|516
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΔΗΣ
|2012
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|12:46
|17
|506
|ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΟΓΛΟΥ
|2012
|ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|12:47
|18
|515
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ
|2011
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|13:06
|19
|533
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΝΑΚΑΣ
|2012
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|13:09
|20
|534
|ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΑΛΕΑΣ
|2012
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|13:13
|21
|524
|ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
|2012
|ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
|14:15
|22
|529
|ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ
|2012
|ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
|14:16
|4.000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ Κ-18 (ΓΕΝ. 2009 – 2010)
|α/α
|Νο
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΕΤ.ΓΕΝ.
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|ΕΠΙΔΟΣΗ
|1
|285
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΩΝΗΣ
|2009
|ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|12:54
|2
|332
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΚΑΜΠΕΤΗΣ
|2009
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|13:01
|3
|502
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ
|2010
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|13:03
|4
|286
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ
|2009
|ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|13:07
|5
|287
|ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΙΠΕΤΟΣ
|2010
|ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|13:11
|6
|289
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
|2009
|ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|13:16
|7
|294
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑ ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
|2009
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|13:25
|8
|292
|Γρηγορης ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|2010
|ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|13:27
|9
|323
|ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΙΩΤΕΛΛΗΣ
|2010
|ΑΣ ΑΚΡΟΣ
|13:37
|10
|295
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ
|2010
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|14:00
|11
|290
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|2009
|ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ
|14:18
|12
|501
|ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|2009
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|14:25
|13
|503
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΜΑΤΑΣ
|2009
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|14:29
|14
|288
|ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
|2010
|ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|14:31
|15
|321
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑ ΜAΡΝΕΛΗΣ
|2010
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|14:49
|16
|325
|ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΑΣ
|2009
|ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|15:03
|17
|300
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
|2009
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|15:05
|18
|299
|ΣΚΕΡΝΤΙ ΜΠΕΚΙΡΑΙ
|2009
|ΓΣ ΔΥΜΗΣ
|15:40
|19
|326
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΡΑΤΗΣ
|2010
|ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|15:51
|20
|296
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗΣ
|2009
|ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ
|16:17
|21
|297
|ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
|2009
|ΓΣ ΔΥΜΗΣ
|21:38
|6.000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ Κ-20 (ΓΕΝ. 2007 – 2008)
|α/α
|Νο
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΕΤ.ΓΕΝ.
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|ΕΠΙΔΟΣΗ
|1
|283
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ
|2007
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|19:22
|2
|284
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|2008
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|19:35
|3
|265
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΜΑΝΗΣ
|2008
|ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|19:46
|4
|281
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ
|2008
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|20:52
|5
|270
|ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
|2008
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|21:52
|6
|266
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΑΝΗΣ
|2007
|ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ
|22:04
|7
|264
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ
|2007
|ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|22:10
|8
|278
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΒΕΛΑΣ
|2007
|ΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
|28:37
|267
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
|2008
|ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
|DNF
|8.000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ Κ-23 (ΓΕΝ. 2004 – 2005 -2006)
|α/α
|Νο
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΕΤ.ΓΕΝ.
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|ΕΠΙΔΟΣΗ
|1
|258
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΔΟΥΡΑΣ
|2005
|ΑΣ ΑΚΡΟΣ
|24:32
|2
|262
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|2006
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|25:14
|3
|256
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΟΛΩΜΟΣ
|2006
|ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ
|25:43
|4
|257
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|2006
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|25:44
|5
|261
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
|2005
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|25:57
|6
|250
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΩΝΗΣ
|2006
|ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|26:25
|7
|259
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΙΑΜ ΣΚΟΥΡΤΗΣ
|2004
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|26:39
|8
|260
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
|2004
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|27:06
|9
|249
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ
|2006
|ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|28:13
|10
|263
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ
|2006
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|28:36
|11
|255
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΕΡΗΣ
|2006
|ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ
|29:17
|248
|ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
|2005
|ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|DNF
|8.000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ (ΓΕΝ. 2003 & ΜΕΓΑΛ.)
|α/α
|Νο
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΕΤ.ΓΕΝ.
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|ΕΠΙΔΟΣΗ
|1
|213
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
|2002
|ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|24:27
|2
|247
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ
|1981
|ΓΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΤΑ ΗΡΑΙΑ
|26:29
|3
|241
|ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
|2003
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|26:39
|4
|219
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ
|1990
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|26:42
|5
|215
|ΧΑΡΙΤΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ
|1994
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|26:53
|6
|224
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|2003
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|27:14
|7
|245
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΛΚΑΣ
|2003
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|28:22
|8
|242
|ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΔΑΜΟΥ
|2003
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|28:27
|9
|246
|ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|1996
|ΓΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΤΑ ΗΡΑΙΑ
|31:38
|10
|217
|ΗΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
|2001
|ΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
|42:29
|ΓΥΝΑΙΚΕΣ
|750 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ-12 (ΓΕΝ. 2015 – 2016 – 2017)
|α/α
|Νο
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΕΤ.ΓΕΝ.
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|ΕΠΙΔΟΣΗ
|1
|194
|ΗΛΙΑΝΝΑ ΒΕΡΡΑ
|2015
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|2:41
|2
|205
|ΘΑΛΕΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
|2016
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|2:44
|3
|192
|ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ
|2015
|ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|2:47
|4
|204
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΤΤΕΪΑ-ΜΟΧΑΜΕΝΤ
|2015
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|2:57
|5
|201
|ΙΩΑΝΝΑ ΖΑΦΕΙΡΗ
|2017
|ΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
|3:03
|6
|203
|ΦΟΙΒΗ ΚΑΤΣΑΝΟΥ
|2015
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|3:06
|7
|197
|ΝΕΦΕΛΗ ΣΙΔΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
|2015
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|3:07
|8
|206
|Μαρια Δημου
|2016
|ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ
|3:08
|9
|176
|ΑΙΜΙΛΙΑ ΣΚΕΝΤΖΟΥ
|2017
|ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
|3:08
|10
|190
|ΖΩΗ ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
|2015
|ΓΣ ΔΥΜΗΣ
|3:15
|11
|187
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΥΧΑΡΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|2015
|ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
|3:21
|12
|211
|ΜΕΛΙΝΑ ΛΟΥΛΕΜΕ
|2015
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|3:21
|13
|195
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΟΝΗ
|2015
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|3:23
|14
|193
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
|2016
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|3:23
|15
|179
|ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ
|2017
|ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
|3:25
|16
|220
|ΜΥΡΤΩ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
|2016
|ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
|3:26
|17
|229
|ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ
|2017
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|3:27
|18
|230
|ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΕΡΓΙΔΟΥ
|2017
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|3:28
|19
|175
|ΚΥΒΕΛΗ ΧΑΡΙΤΟΥ
|2015
|ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
|3:28
|20
|224
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ
|2017
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|3:29
|21
|191
|ΘΕΩΝΗ ΦΡΟΥΝΤΑ
|2016
|ΓΣ ΔΥΜΗΣ
|3:30
|22
|210
|ΛΥΔΙΑ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ
|2015
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|3:31
|23
|221
|ΟΛΓΑ ΜΑΝΤΑ
|2017
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|3:35
|24
|219
|ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΗ
|2016
|ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
|3:36
|25
|218
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗ
|2016
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|3:37
|26
|225
|ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΟΥΣΕΚΗ
|2017
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|3:47
|27
|178
|ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
|2015
|ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
|3:49
|28
|217
|ΦΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗ
|2016
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|3:54
|29
|177
|ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
|2016
|ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
|4:04
|30
|222
|ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
|2017
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|5:03
|1.500 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ-14 (ΓΕΝ. 2013 – 2014)
|α/α
|Νο
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΕΤ.ΓΕΝ.
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|ΕΠΙΔΟΣΗ
|1
|874
|ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
|2013
|ΓΣ ΔΥΜΗΣ
|5:33
|2
|144
|ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΣΟΥΒΑΛΗ
|2013
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|5:37
|3
|878
|ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΟΥ
|2013
|ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|5:38
|4
|870
|ΛΥΔΙΑ ΠΕΤΣΑΛΗ
|2013
|ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
|5:43
|5
|869
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΡΙΓΚΑ
|2013
|ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
|5:47
|6
|896
|ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ
|2013
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|5:51
|7
|877
|ΑΡΣΕΙΛΑ ΜΕΡΚΑ
|2013
|ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|5:56
|8
|875
|ΕΛΕΝΗ ΚΑΚΟΛΥΡΗ
|2014
|ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|5:59
|9
|895
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΟΥΡΗ
|2013
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|6:02
|10
|147
|ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΑΙΑΦΑ
|2013
|ΑΣ ΑΚΡΟΣ
|6:07
|11
|862
|ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
|2014
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|6:08
|12
|142
|ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΣΑΝΟΥ
|2013
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|6:11
|13
|139
|ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
|2014
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|6:12
|14
|173
|ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ
|2013
|ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|6:13
|15
|881
|ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
|2013
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|6:15
|16
|157
|ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΙΟΦΥΛΑ
|2013
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|6:17
|17
|999
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗ
|2014
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|6:18
|18
|149
|ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
|2014
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|6:19
|19
|146
|ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
|2013
|ΑΣ ΑΚΡΟΣ
|6:20
|20
|893
|ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
|2014
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|6:26
|21
|141
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΚΝΑ
|2013
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|6:27
|22
|888
|ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΙΚΟΥ
|2013
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|6:38
|23
|892
|ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
|2014
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|6:40
|24
|597
|ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΤΣΟΒΙΤΗ
|2014
|ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
|7:00
|25
|883
|ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
|2013
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|7:01
|26
|137
|ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΝΑΚΟΥ
|2014
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|7:11
|27
|884
|ΜΑΡΙΑ ΒΑΓΕΝΑ
|2013
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|7:13
|28
|887
|ΧΡΥΣΑ ΚΑΨΑΛΗ
|2014
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|7:14
|29
|595
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΛΩΡΑΚΗ
|2014
|ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
|7:24
|30
|889
|ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΤΣΙΚΑ
|2014
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|7:30
|31
|897
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΖΟΥΔΑ
|2013
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|7:46
|32
|871
|ΑΝΤΩΝΙΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑ
|2014
|ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
|7:51
|33
|873
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
|2014
|ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
|7:56
|34
|158
|ΒΑΛΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
|2013
|ΑΓΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2025
|8:03
|2.000 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ-16 (ΓΕΝ. 2011 – 2012)
|α/α
|Νο
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΕΤ.ΓΕΝ.
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|ΕΠΙΔΟΣΗ
|1
|299
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ
|2012
|ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|7:21
|2
|567
|ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΑΣΠΡΟΥΛΙΑ
|2012
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|7:26
|3
|584
|ΙΣΜΗΝΗ ΜΠΟΥΖΑΝΗ
|2011
|ΓΣ ΔΥΜΗΣ
|7:28
|4
|499
|ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΕΛΕΝΗ ΣΠΑΡΑΚΗ
|2011
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|7:48
|5
|500
|ΜΑΡΙΑ ΚΩΤΣΙΑΝΤΗ
|2011
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|8:01
|6
|172
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
|2011
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|8:01
|7
|569
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗ
|2011
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|8:08
|8
|498
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ
|2011
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|8:25
|9
|170
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΚΑΣΣΙ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
|2011
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|8:33
|10
|171
|ΑΡΙΣΤΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
|2012
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|8:36
|11
|570
|ΝΕΦΕΛΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
|2011
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|8:41
|12
|578
|ΗΛΕΚΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ
|2012
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|8:43
|13
|566
|ΟΛΓΑ ΦΡΑΓΚΟΥ
|2012
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|8:47
|14
|580
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΚΤΥΠΗ
|2011
|ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|8:49
|15
|582
|ΣΟΦΙΑ ΠΙΤΣΟΛΟΥ
|2012
|ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|8:53
|16
|571
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ
|2012
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|9:00
|17
|581
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΛΕΣΣΑ
|2011
|ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|9:06
|18
|233
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΤΗ
|2012
|ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|9:08
|19
|591
|ΜΑΡΙΝΑ ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ
|2012
|ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ
|9:20
|20
|583
|ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑ
|2011
|ΓΣ ΔΥΜΗΣ
|9:21
|21
|573
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΤΣΙΚΑ
|2012
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|9:22
|22
|579
|ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΖΑΒΑΡΑ
|2012
|ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
|9:40
|23
|575
|ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
|2012
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|9:51
|24
|572
|ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΓΚΛΑ
|2011
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|9:51
|25
|585
|ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
|2011
|ΓΣ ΔΥΜΗΣ
|10:11
|26
|496
|ΜΑΡΙΑ ΙΖΑΜΠΕΛΑ ΠΑΠΠΑ
|2012
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|10:42
|27
|574
|ΚΡΙΣΑ ΜΕΤΑΝΙ
|2012
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|10:49
|28
|592
|ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΠΟΖΙΝΑΚΗ
|2012
|ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ
|DNF
|3.000 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ-18 (ΓΕΝ. 2009 – 2010)
|α/α
|Νο
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΕΤ.ΓΕΝ.
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|ΕΠΙΔΟΣΗ
|1
|285
|ΑΝΘΗ ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ
|2010
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|10:48
|2
|292
|ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΙΑΧΟΥ
|2009
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|11:07
|3
|287
|ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙ ΜΟΥΣΤΑΚΑ
|2010
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|11:13
|4
|288
|ΖΩΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑ
|2010
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|11:19
|5
|286
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ
|2010
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|11:26
|6
|273
|ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΟΣΟΝΙΔΗ
|2009
|ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|11:52
|7
|284
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
|2010
|ΑΣ ΑΚΡΟΣ
|12:25
|8
|283
|ΑΓΑΠΗ ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗ
|2010
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|12:45
|9
|274
|ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΕΤΣΑΒΑ
|2010
|ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|12:49
|10
|293
|ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
|2009
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|13:03
|11
|277
|ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΜΙΧΑΛΙΟΥ
|2010
|ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
|13:32
|12
|291
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ
|2010
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|14:15
|13
|282
|ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΑΡΩΝΗ
|2009
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|15:09
|14
|289
|ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΡΟΖΑ ΚΟΥΛΟΥ
|2010
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|15:14
|15
|297
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
|2009
|ΓΣ ΔΥΜΗΣ
|15:23
|859
|ΗΛΙΑΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
|2010
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|DNF
|4.000 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ-20 (ΓΕΝ. 2007 – 2008)
|α/α
|Νο
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΕΤ.ΓΕΝ.
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|ΕΠΙΔΟΣΗ
|1
|267
|ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑ ΠΑΤΣΑΛΑ
|2007
|ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
|14:26
|2
|264
|ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ
|2008
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|14:50
|3
|270
|ΝΙΚΟΛΙΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
|2007
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|15:25
|4
|265
|ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΣΕΡΕΜΕΤΗ
|2007
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|15:32
|5
|266
|ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΑΣΙΟΥ
|2007
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|15:51
|6.000 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ-23 (ΓΕΝ. 2004 – 2005 – 2006)
|α/α
|Νο
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΕΤ.ΓΕΝ.
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|ΕΠΙΔΟΣΗ
|1
|257
|ΜΑΡΙΑ-ΑΝΘΗ ΒΥΘΟΥΛΚΑ
|2004
|Α.Ε.Κ
|22:15
|2
|261
|ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΑΚΗ
|2006
|ΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2017
|28:11
|2
|260
|ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ
|2004
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|28:11
|4
|262
|ΜΕΤΑΞΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
|2005
|ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
|28:31
|6.000 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΓΕΝ. 2003 & ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ)
|α/α
|Νο
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΕΤ.ΓΕΝ.
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|ΕΠΙΔΟΣΗ
|1
|254
|ΑΡΕΤΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
|2002
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|24:56
|2
|256
|ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
|2003
|ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
|25:20
|3
|255
|ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ
|2003
|ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
|25:28
|4
|249
|ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΡΑΝΑΣΣΟΥ
|1998
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|25:43
|5
|250
|ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΕΟΝΤΗ
|2006
|ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|26:29
|6
|251
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ
|1988
|ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ
|27:34
|7
|248
|ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΔΟΥΒΡΗ
|1998
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|28:50
