Με επιτυχία ο αγώνας σε ανώμαλο δρόμο στο Ελος της Αγυιάς

Επιτυχία σε όλα τα επίπεδα σημείωσε ο πρώτος αγώνας στο Περιφερειακό πρωτάθλημα δρόμου σε ανώμαλο έδαφος που έγινε την Κυριακή στο Ελος της Αγυιάς.

15 Δεκ. 2025 16:42
Pelop News

Αγωνιστική κι οργανωτική επιτυχία σημείωσε το Πςεριφερειακό πρωτάθλημα δρόμου σε ανώμαλο έδαφος που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Ελος της Αγυιάς από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου. Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα στον πρώτο αγώνα της φετινής σεζόν:

Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ (Α΄ΑΓΩΝΑΣ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025 / ΕΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ / ΠΑΤΡΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΝΔΡΕΣ
750 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-12 (ΓΕΝ. 2015 – 2016 – 2017)
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 928 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 2017 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 2:34
2 909 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 2015 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2:35
2 908 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 2015 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2:35
4 913 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΓΚΑΣ 2016 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 2:36
5 900 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΤΑΛΗΣ 2015 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 2:37
6 915 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΝΑΚΑΣ 2015 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 2:44
7 896 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ 2016 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 2:56
8 910 ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΑΓΚΑΣ 2016 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2:57
9 880 ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ 2016 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2:59
10 914 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΗΣ 2015 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 3:00
11 885 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2016 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 3:01
12 923 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ 2016 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 3:03
13 918 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2017 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 3:03
14 916 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΟΥΜΗΣ 2016 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 3:04
15 875 ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ 2015 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 3:08
16 926 ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΛΙΑΔΗΣ 2016 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 3:08
17 897 ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 2015 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 3:10
18 891 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΟΣ 2015 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 3:11
19 893 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ 2017 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 3:12
20 922 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 2017 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 3:13
21 904 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2015 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 3:14
22 921 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΚΟΥΤΑΣ 2017 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 3:21
23 894 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ 2016 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 3:23
24 924 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΣΚΟΡΗΣ 2016 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 3:24
25 895 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ 2016 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 3:26
26 898 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ 2015 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 3:27
27 927 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ 2017 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 3:28
28 890 ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2017 ΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 3:33
29 920 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣ 2017 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 3:37
30 901 ΓΙΟΡΓΚΕΣΤ ΜΠΕΤΣΙ 2015 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 3:58
1.500 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-14 (ΓΕΝ. 2013 – 2014)
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 730 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2013 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 5:17
2 870 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΕΤΣΑΛΗΣ 2013 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 5:25
3 539 ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΩΤΗΣ 2013 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5:34
4 729 ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ 2014 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 5:35
5 736 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΠΟΥΛΟΣ 2013 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 5:36
6 742 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ 2013 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 5:38
7 538 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ 2013 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5:40
8 749 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 2013 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 5:48
9 864 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ 2014 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 5:52
10 734 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΡΑΚΗΣ 2014 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 5:53
11 745 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΛΙΑΔΗΣ 2014 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 6:01
12 537 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΕΛΑΚΑΣ 2013 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6:03
13 536 ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΪΣΙΟΣ ΚΛΩΝΗΣ 2014 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 6:07
14 594 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΕΓΑΣ 2014 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 6:08
15 871 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 2013 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 6:09
16 874 ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ 2014 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 6:12
17 747 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ 2014 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 6:12
18 876 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙΠΑΝΟΣ 2013 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 6:14
19 868 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΡΔΑΣ 2014 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 6:17
20 873 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ 2014 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 6:20
21 600 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 2013 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 6:23
22 737 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΡΗΣ 2013 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 6:30
23 741 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΕΡΗΣ 2013 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 6:33
24 865 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 2014 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 6:55
25 867 ΒΙΚΤΩΡ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2014 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 7:07
26 738 ΟΡΦΕΑΣ ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ 2013 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 7:14
27 739 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΛΑΔΗΣ 2013 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 8:46
28 740 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 2013 ΑΓΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2025 11:10
3.000 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-16 (ΓΕΝ. 2011 – 2012)
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 504 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΑΡΔΑΝΟΣ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10:10
2 520 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2011 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 10:11
3 526 ΜΙΚΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 2012 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 10:21
4 596 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΚΗΣ 2012 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 10:31
5 522 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΣ 2012 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 10:49
6 528 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΓΚΑΣ 2012 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 10:56
7 505 ΕΡΜΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11:32
8 508 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ 2011 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11:34
9 527 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΛΕΓΑΣ 2012 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 11:53
10 523 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΙΟΝΥ ΣΙΑΦΑΣ 2011 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 12:03
11 512 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2011 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 12:21
12 525 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΥΛΟΣ 2012 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 12:23
13 532 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΟΥΜΗΣ 2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 12:23
14 507 ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΛΑΓΕΩΡΓΟΣ 2011 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 12:25
15 531 ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 12:42
16 516 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΔΗΣ 2012 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 12:46
17 506 ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΟΓΛΟΥ 2012 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 12:47
18 515 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 13:06
19 533 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΝΑΚΑΣ 2012 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 13:09
20 534 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΑΛΕΑΣ 2012 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 13:13
21 524 ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ 2012 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 14:15
22 529 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ 2012 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 14:16
4.000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ Κ-18   (ΓΕΝ. 2009 – 2010)
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 285 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΩΝΗΣ 2009 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 12:54
2 332 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΚΑΜΠΕΤΗΣ 2009 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 13:01
3 502 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 13:03
4 286 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ 2009 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 13:07
5 287 ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΙΠΕΤΟΣ 2010 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 13:11
6 289 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 2009 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 13:16
7 294 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑ ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 2009 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 13:25
8 292 Γρηγορης ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2010 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 13:27
9 323 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΙΩΤΕΛΛΗΣ 2010 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 13:37
10 295 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 14:00
11 290 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 2009 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 14:18
12 501 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2009 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 14:25
13 503 ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΜΑΤΑΣ 2009 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 14:29
14 288 ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 2010 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 14:31
15 321 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑ ΜAΡΝΕΛΗΣ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 14:49
16 325 ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΑΣ 2009 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 15:03
17 300 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 2009 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 15:05
18 299 ΣΚΕΡΝΤΙ ΜΠΕΚΙΡΑΙ 2009 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 15:40
19 326 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΡΑΤΗΣ 2010 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 15:51
20 296 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗΣ 2009 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 16:17
21 297 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 2009 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 21:38
6.000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ Κ-20   (ΓΕΝ. 2007 – 2008)
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 283 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 19:22
2 284 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 19:35
3 265 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΜΑΝΗΣ 2008 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 19:46
4 281 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 20:52
5 270 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 21:52
6 266 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΑΝΗΣ 2007 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 22:04
7 264 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ 2007 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 22:10
8 278 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΒΕΛΑΣ 2007 ΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 28:37
267 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 2008 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ DNF
8.000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ Κ-23   (ΓΕΝ. 2004 – 2005 -2006)
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 258 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΔΟΥΡΑΣ 2005 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 24:32
2 262 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 25:14
3 256 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΟΛΩΜΟΣ 2006 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 25:43
4 257 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 25:44
5 261 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 2005 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 25:57
6 250 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΩΝΗΣ 2006 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 26:25
7 259 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΙΑΜ ΣΚΟΥΡΤΗΣ 2004 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 26:39
8 260 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2004 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 27:06
9 249 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ 2006 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 28:13
10 263 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 28:36
11 255 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΕΡΗΣ 2006 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 29:17
248 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 2005 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ DNF
8.000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ (ΓΕΝ. 2003 & ΜΕΓΑΛ.)
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 213 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 2002 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 24:27
2 247 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ 1981 ΓΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΤΑ ΗΡΑΙΑ 26:29
3 241 ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 26:39
4 219 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ 1990 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 26:42
5 215 ΧΑΡΙΤΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ 1994 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 26:53
6 224 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2003 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 27:14
7 245 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΛΚΑΣ 2003 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 28:22
8 242 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΔΑΜΟΥ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 28:27
9 246 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1996 ΓΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΤΑ ΗΡΑΙΑ 31:38
10 217 ΗΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 2001 ΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 42:29
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
750 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ-12 (ΓΕΝ. 2015 – 2016 – 2017)
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 194 ΗΛΙΑΝΝΑ ΒΕΡΡΑ 2015 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 2:41
2 205 ΘΑΛΕΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 2016 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2:44
3 192 ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 2015 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2:47
4 204 ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΤΤΕΪΑ-ΜΟΧΑΜΕΝΤ 2015 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2:57
5 201 ΙΩΑΝΝΑ ΖΑΦΕΙΡΗ 2017 ΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 3:03
6 203 ΦΟΙΒΗ ΚΑΤΣΑΝΟΥ 2015 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 3:06
7 197 ΝΕΦΕΛΗ ΣΙΔΕΡΟΓΙΑΝΝΗ 2015 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3:07
8 206 Μαρια Δημου 2016 ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ 3:08
9 176 ΑΙΜΙΛΙΑ ΣΚΕΝΤΖΟΥ 2017 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 3:08
10 190 ΖΩΗ ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ 2015 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 3:15
11 187 ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΥΧΑΡΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2015 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 3:21
12 211 ΜΕΛΙΝΑ ΛΟΥΛΕΜΕ 2015 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 3:21
13 195 ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΟΝΗ 2015 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3:23
14 193 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2016 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 3:23
15 179 ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ 2017 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 3:25
16 220 ΜΥΡΤΩ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 2016 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 3:26
17 229 ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ 2017 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3:27
18 230 ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΕΡΓΙΔΟΥ 2017 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 3:28
19 175 ΚΥΒΕΛΗ ΧΑΡΙΤΟΥ 2015 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 3:28
20 224 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ 2017 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 3:29
21 191 ΘΕΩΝΗ ΦΡΟΥΝΤΑ 2016 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 3:30
22 210 ΛΥΔΙΑ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ 2015 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 3:31
23 221 ΟΛΓΑ ΜΑΝΤΑ 2017 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 3:35
24 219 ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΗ 2016 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 3:36
25 218 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗ 2016 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 3:37
26 225 ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΟΥΣΕΚΗ 2017 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 3:47
27 178 ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2015 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 3:49
28 217 ΦΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗ 2016 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 3:54
29 177 ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2016 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 4:04
30 222 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2017 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 5:03
1.500 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ-14 (ΓΕΝ. 2013 – 2014)
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 874 ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 2013 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 5:33
2 144 ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΣΟΥΒΑΛΗ 2013 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 5:37
3 878 ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΟΥ 2013 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 5:38
4 870 ΛΥΔΙΑ ΠΕΤΣΑΛΗ 2013 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 5:43
5 869 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΡΙΓΚΑ 2013 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 5:47
6 896 ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ 2013 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 5:51
7 877 ΑΡΣΕΙΛΑ ΜΕΡΚΑ 2013 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 5:56
8 875 ΕΛΕΝΗ ΚΑΚΟΛΥΡΗ 2014 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 5:59
9 895 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΟΥΡΗ 2013 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 6:02
10 147 ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΑΙΑΦΑ 2013 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 6:07
11 862 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2014 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 6:08
12 142 ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΣΑΝΟΥ 2013 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 6:11
13 139 ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 2014 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 6:12
14 173 ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 2013 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6:13
15 881 ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ 2013 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 6:15
16 157 ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΙΟΦΥΛΑ 2013 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 6:17
17 999 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗ 2014 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 6:18
18 149 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 2014 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 6:19
19 146 ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2013 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 6:20
20 893 ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2014 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 6:26
21 141 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΚΝΑ 2013 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 6:27
22 888 ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΙΚΟΥ 2013 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 6:38
23 892 ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 2014 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 6:40
24 597 ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΤΣΟΒΙΤΗ 2014 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 7:00
25 883 ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 2013 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 7:01
26 137 ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΝΑΚΟΥ 2014 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 7:11
27 884 ΜΑΡΙΑ ΒΑΓΕΝΑ 2013 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 7:13
28 887 ΧΡΥΣΑ ΚΑΨΑΛΗ 2014 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 7:14
29 595 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΛΩΡΑΚΗ 2014 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 7:24
30 889 ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΤΣΙΚΑ 2014 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 7:30
31 897 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΖΟΥΔΑ 2013 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 7:46
32 871 ΑΝΤΩΝΙΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑ 2014 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 7:51
33 873 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 2014 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 7:56
34 158 ΒΑΛΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 2013 ΑΓΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2025 8:03
2.000 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ-16 (ΓΕΝ. 2011 – 2012)
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 299 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 2012 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 7:21
2 567 ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΑΣΠΡΟΥΛΙΑ 2012 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 7:26
3 584 ΙΣΜΗΝΗ ΜΠΟΥΖΑΝΗ 2011 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 7:28
4 499 ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΕΛΕΝΗ ΣΠΑΡΑΚΗ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 7:48
5 500 ΜΑΡΙΑ ΚΩΤΣΙΑΝΤΗ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 8:01
6 172 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2011 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 8:01
7 569 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 8:08
8 498 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ 2011 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 8:25
9 170 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΚΑΣΣΙ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ 2011 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 8:33
10 171 ΑΡΙΣΤΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2012 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 8:36
11 570 ΝΕΦΕΛΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 8:41
12 578 ΗΛΕΚΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ 2012 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 8:43
13 566 ΟΛΓΑ ΦΡΑΓΚΟΥ 2012 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 8:47
14 580 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΚΤΥΠΗ 2011 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 8:49
15 582 ΣΟΦΙΑ ΠΙΤΣΟΛΟΥ 2012 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 8:53
16 571 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ 2012 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 9:00
17 581 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΛΕΣΣΑ 2011 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 9:06
18 233 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΤΗ 2012 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 9:08
19 591 ΜΑΡΙΝΑ ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ 2012 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 9:20
20 583 ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑ 2011 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 9:21
21 573 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΤΣΙΚΑ 2012 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 9:22
22 579 ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΖΑΒΑΡΑ 2012 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 9:40
23 575 ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 2012 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 9:51
24 572 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΓΚΛΑ 2011 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 9:51
25 585 ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 2011 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 10:11
26 496 ΜΑΡΙΑ ΙΖΑΜΠΕΛΑ ΠΑΠΠΑ 2012 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 10:42
27 574 ΚΡΙΣΑ ΜΕΤΑΝΙ 2012 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 10:49
28 592 ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΠΟΖΙΝΑΚΗ 2012 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ DNF
3.000 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ-18 (ΓΕΝ. 2009 – 2010)
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 285 ΑΝΘΗ ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 10:48
2 292 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΙΑΧΟΥ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 11:07
3 287 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙ ΜΟΥΣΤΑΚΑ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 11:13
4 288 ΖΩΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 11:19
5 286 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 11:26
6 273 ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΟΣΟΝΙΔΗ 2009 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11:52
7 284 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 2010 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 12:25
8 283 ΑΓΑΠΗ ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 12:45
9 274 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΕΤΣΑΒΑ 2010 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 12:49
10 293 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 13:03
11 277 ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΜΙΧΑΛΙΟΥ 2010 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 13:32
12 291 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 14:15
13 282 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΑΡΩΝΗ 2009 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 15:09
14 289 ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΡΟΖΑ ΚΟΥΛΟΥ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 15:14
15 297 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 2009 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 15:23
859 ΗΛΙΑΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ DNF
4.000 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ-20  (ΓΕΝ. 2007 – 2008)
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 267 ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑ ΠΑΤΣΑΛΑ 2007 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 14:26
2 264 ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 14:50
3 270 ΝΙΚΟΛΙΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 15:25
4 265 ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΣΕΡΕΜΕΤΗ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 15:32
5 266 ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΑΣΙΟΥ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 15:51
6.000 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ-23  (ΓΕΝ. 2004 – 2005 – 2006)
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 257 ΜΑΡΙΑ-ΑΝΘΗ ΒΥΘΟΥΛΚΑ 2004 Α.Ε.Κ 22:15
2 261 ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΑΚΗ 2006 ΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2017 28:11
2 260 ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ 2004 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 28:11
4 262 ΜΕΤΑΞΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 2005 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 28:31
6.000 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (ΓΕΝ. 2003 & ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ)
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 254 ΑΡΕΤΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 2002 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 24:56
2 256 ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 2003 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 25:20
3 255 ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ 2003 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 25:28
4 249 ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΡΑΝΑΣΣΟΥ 1998 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 25:43
5 250 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΕΟΝΤΗ 2006 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 26:29
6 251 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ 1988 ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ 27:34
7 248 ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΔΟΥΒΡΗ 1998 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 28:50

