Με επιτυχία οι επετειακές εκδηλώσεις της ΟΙΚΙΠΑ για τα 40 χρόνια δράσης

Με επιτυχία οι επετειακές εκδηλώσεις της ΟΙΚΙΠΑ για τα 40 χρόνια της: Προβολές, θεατρική παράσταση και πεζοπορία στη Στροφυλιά.

Με επιτυχία οι επετειακές εκδηλώσεις της ΟΙΚΙΠΑ για τα 40 χρόνια δράσης
28 Απρ. 2026 10:31
Pelop News

Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν  οι πολιτιστικές γενέθλιες εκδηλώσεις που διοργάνωσε η ΟΙΚΙΠΑ με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυσή της.

Τόσο η προβολή της ταινίας (ντοκυμαντέρ)  του Λικ Ζακέ, «Ο Πάγος και ο Ουρανός» που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το σύλλογο ΑΣΤΟ στην αίθουσα το ΤΕΕ, την Παρασκευή 24 Απριλίου  όσο και η θεατρική παράσταση με τίτλο: «Σε τρελό πανικό! Δένδρα-Ψάρια χτυπούν συναγερμό!» του  Θεατρικού Εργαστηρίου της Πολυφωνικής, το Σάββατο 25 Απριλίου στο μικρό αμφιθέατρο του π. ΤΕΙ (Κουκούλι),  συγκέντρωσαν πολύ μεγάλο αριθμό μελών και φίλων της ΟΙΚΙΠΑ.

Ακόμη μεγαλύτερος αριθμός φίλων πήραν μέρος στην πεζοπορία στο δάσος της Στροφυλιάς την Κυριακή 26 Απριλίου σε συνεργασία με τους «Πεζοπόρους Πάτρας» η οποία πέραν της απόλαυσης του μοναδικού δάσους πεύκου και κουκουναριάς, είχε και μια άλλη συμβολική σημασία.

Να θυμηθούμε (και να τιμήσουμε) τον 40χρονο αγώνα της ΟΙΚΙΠΑ για την προστασία του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς. Ένας διαχρονικός αγώνας για την υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών και τη διαφύλαξη της ακεραιότητας του πάρκου από τους κατά καιρούς “αναπτυξιολάγνους” και “επενδυτές”!

 

Οι γενέθλιες εκδηλώσεις μας ολοκληρώνονται την Πέμπτη 30 Απριλίου, παραμονή της Πρωτομαγιάς στα Ψηλαλώνια, με την έκθεση φωτογραφίας με θέμα «τα πουλιά της Ελλάδας»

Η ΟΙΚΙΠΑ εξέφρασε ευχαριστίες προς φορείς και συνεργάτες για τη στήριξη των δράσεων και ειδικότερα:

  • Το σύλλογο ΑΣΤΟ και το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας που μας παραχώρησε δωρεάν την αίθουσα όπου έγινε η προβολή της ταινίας.
  • Το Θεατρικό Εργαστήρι της Πολυφωνικής και ιδιαίτερα τη φίλη Δημοτική Σύμβουλο, Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου και όλους τους συντελεστές της υπέροχης θεατρικής παράστασης που έστειλε πολλά περιβαλλοντικά μηνύματα στις παιδικές (και όχι μόνο) ψυχές.
  • Το πανεπιστήμιο Πατρών και τον Πρύτανη κ. Χρήστο Μπούρα για την παραχώρηση του αμφιθεάτρου και την κάλυψη της ηχητικής εγκατάστασης.
  • Τους «Πεζοπόρους της Πάτρας» και ιδιαίτερα το Μάκη Χαλκιόπουλο και την Αγγελική Αγγελακοπούλου όπως και την Τοπική Μονάδα του ΟΦΥΠΕΚΑ για τη συμβολή τους στη διοργάνωση της υπέροχης πεζοπορίας στη Στροφυλιά.

