Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Pro-Forum εκδήλωση του Challenge στο Αίγιο

Σε μια ζεστή και δημιουργική ατμόσφαιρα, οι τρεις ομάδες του Challenge 2025 παρουσίασαν χθες Πέμπτη τις καινοτόμες ιδέες και προτάσεις τους για την αναβάθμιση της πόλης του Αιγίου, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Τις παρουσιάσεις πραγματοποίησαν:

ο κ. Στέφανος Βαμβακάρης ,

, ο κ. Μάκης Τσαντίλας ,

, η ομάδα του κ. Μάνου Χριστοφόρου, η οποία εκπροσωπήθηκε επάξια από τον κ. Σάκη Σουφλή, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Οι προτάσεις τους κέρδισαν την προσοχή και τον θαυμασμό τόσο της επιτροπής όσο και του κοινού, συνδυάζοντας ζωντανό διάλογο, ερωτήσεις και καινοτόμες ιδέες. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό ήταν ότι αρκετά μέλη των ομάδων δεν κατάγονται από το Αίγιο, αλλά επέλεξαν να ζήσουν και να δημιουργήσουν στην πόλη, εκτιμώντας τον διαφορετικό τρόπο ζωής που προσφέρει σε σύγκριση με τις μεγάλες πόλεις.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό:

ο Β΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, κ. Τάκης Βασιλείου ,

, ο Αντιπρόεδρος των Ξενοδόχων Αχαΐας, κ. Χρήστος Κανελλής ,

, ο Πρόεδρος του Εμποροεπαγγελματικού και Επιχειρηματικού Συλλόγου Αιγιαλείας, κ. Λάμπης Παπαδόπουλος,

καθώς και πλήθος επιχειρηματιών και κατοίκων της πόλης. Όλοι συνεχάρησαν τις ομάδες και τόνισαν ότι το Επιμελητήριο και οι τοπικοί φορείς θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν πρωτοβουλίες όπως το Challenge 2025.

Επιπλέον, ο κ. Λιανός, μέλος της Κριτικής Επιτροπής, αν και δεν μπόρεσε να παραστεί λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, έστειλε το δικό του μήνυμα υποστήριξης και τη βαθμολογία του, δηλώνοντας τον ενθουσιασμό του για την ποιότητα των ιδεών.

