Με επιτυχία τα ανοιχτά δοκιμαστικά της ΠΑΕ ΑΕΚ στο «Άτλας Αρένα»
24 Σεπ. 2025 11:52
Pelop News

Τη Δευτέρα 15/9, στις εγκαταστάσεις του «Άτλας Αρένα», πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία τα ανοιχτά δοκιμαστικά της ΠΑΕ ΑΕΚ για νεαρούς ποδοσφαιριστές γεννημένους το 2012, 2013 και 2014.

Οι μικροί αθλητές άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις με την αγωνιστικότητά τους και το ταλέντο τους, γεγονός που καταγράφηκε θετικά από το scouting team της Ένωσης.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, χαρτογραφήθηκαν και θα παρακολουθούνται όλα τα παιδιά της περιοχής που δήλωσαν παρών και τις επόμενες ημέρες κάποια από αυτά θα κληθούν να συμμετάσχουν στην επόμενη φάση αξιολόγησης, κάνοντας ένα ακόμη βήμα στο ποδοσφαιρικό τους ταξίδι.

Η ανακοίνωση της διοίκησης του Άτλαντα αναφέρει: Την ΠΑΕ ΑΕΚ εκπροσώπησε ο υπεύθυνος δικτύου και τεχνικός υπεύθυνος Κ10 έως Κ14, Γιώργος Γκούρτσας, ο οποίος συνοδευόταν από τον υπεύθυνο επικοινωνίας του δικτύου, Λεωνίδα Χατζημιχάλης, καθώς και από τα μέλη του scouting team: Γιάννη Αποστολάκη, Βαγγέλη Γαβρίλη και Δημήτρη Ρούσο, ενώ στη διαδικασία συμμετείχε και ο προπονητής της Κ12 της ΑΕΚ, Σπύρος Κατσιμάρης. AEK FC Academy / Ακαδημία Ποδοσφαίρου ΠΑΕ ΑΕΚ

Όλοι τους έμειναν εντυπωσιασμένοι τόσο από τις άρτιες εγκαταστάσεις του «Άτλας Αρένα» όσο και από τη φιλοξενία των διοργανωτών, ανανεώνοντας το ραντεβού τους για το επόμενο event».

 
