Με επιτυχία το "patrahlon 2025" στην Πλαζ
28 Σεπ. 2025 13:14
Σε εξελίξη είναι από χθες το «Patrathlon 2025» το οποίο διεξάγεται για 2η συνεχή σεζόν, θα φιλοξενηθεί στους χώρους της Πλαζ και είναι έτοιμο να χαρίσει σε μικρούς και μεγάλους τη χαρά του αθλητισμού.
Πρόκειται για μια καινοτόμο δράση για την Ελλάδα η οποία αποτελείται από ένα σύνολο αθλητικών, καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και παιδαγωγικών δράσεων που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και σε όλο το εύρος της κοινωνίας της Πάτρας και των γύρω περιοχών.
Το Patrathlon είναι μια μοναδική εκδήλωση που δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά, νέους και οικογένειες να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν περισσότερα από 40 αθλήματα και δράσεις.

Στόχος είναι γονείς, αλλά και παιδιά, να συμμετάσχουν σε βιωματικές δραστηριότητες και να έρθουν πιο κοντά στις αξίες του αθλητισμού: την υγεία, την ομαδικότητα, τον σεβασμό και τη συνεργασία.
Οι διοργανωτές έχουν προγραμματίσει διαγωνισμούς, αγώνες και πολιτιστικές δράσεις για όλους.
Οι ώρες που θα λειτουργήσει η έκθεση θα είναι σήμερα είναι από από 17.00-20.00.

Τo patrathlon 2025 συνδιοργανώνεται από τον ΕΣΠΦΑΑΠ (Επιστημονικό Σύλλογο Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πατρών) και τον Δήμο Πατρέων με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστήμιου.
