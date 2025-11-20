Με ΙΧ οι αγρότες στην πλατεία Γεωργίου για την κινητοποίηση

Η πλατεία Γεωργίου θα είναι το επίκεντρο του αγροτικού συλλαλητηρίου που θα γίνει στην Πάτρα το Σάββατο 22 Νοεμβρίου.

Πάντως, για να μην αγχωθούν οι πολίτες, στο συλλαλητήριο οι αγρότες θα κινηθούν με ΙΧ και όχι με τρακτέρ, όπως είχε γίνει στην περυσινή κινητοποίηση διαμαρτυρίας, όπου τρακτέρ είχαν διασχίσει κεντρικούς δρόμους της πόλης, προκαλώντας προσωρινό κομφούζιο στους οδηγούς.

