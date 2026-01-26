Με ήπια άνοδο ξεκίνησε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας

Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης ανοδικά κινούνται 38 μετοχές, 42 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Με ήπια άνοδο ξεκίνησε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας
26 Ιαν. 2026 11:20
Pelop News

Περιορισμένες διακυμάνσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών λίγο μετά τις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.266,57 μονάδες σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,06%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 15,67εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,08%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,22%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,12%), της Σαράντης (+0,45%) και των ΕΛΠΕ (+0,35%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (-1,33%), του ΟΤΕ (-0,85%) και της Motor Oil (-0,79%).

Ανοδικά κινούνται 38 μετοχές, 42 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Lavipharm (+3,85%) και Εβροφάρμα (+3,20%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Προοδευτική (-5,16%) και Mermeren (-4,57%).

