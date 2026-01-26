Με ήπια άνοδο ξεκίνησε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας
Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης ανοδικά κινούνται 38 μετοχές, 42 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.
Περιορισμένες διακυμάνσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.
O Γενικός Δείκτης Τιμών λίγο μετά τις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.266,57 μονάδες σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,06%.
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 15,67εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,08%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,22%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,12%), της Σαράντης (+0,45%) και των ΕΛΠΕ (+0,35%).
Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (-1,33%), του ΟΤΕ (-0,85%) και της Motor Oil (-0,79%).
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Lavipharm (+3,85%) και Εβροφάρμα (+3,20%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Προοδευτική (-5,16%) και Mermeren (-4,57%).
