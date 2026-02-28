Με ιστορική ανατροπή η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου έσπασε το αήττητο του Κρόνου, ΦΩΤΟ

Τη μεγαλύτερη, μέχρι την επόμενη, νίκη της στο πρωτάθλημα πανηγύρισε η νεοφώτιστη στη National League 1 επικρατώντας 77-76 του πρωτοπόρου Κρόνου στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής.

Μάλιστα γύρισε από το -12, αφού σχεδόν στα μισά της τελευταίας περιόδου (33.00) ήταν πίσω στο σκορ με 69-57!

Στα 2.20 πριν τη λήξη ο Κάρτραϊτ με τρίποντο έκανε το 76-69 για τον αήττητο εκτός έδρας μέχρι το σημερινό παιχνίδι Κρόνο. Όμως η Ένωση με σερί 8-0 έκανε την απόλυτη ανατροπή!

Το νικητήριο καλάθι πέτυχε ο κορυφαίος Γιώργος Κογιώνης στα 5”, ενώ τεράστιο τρίποντο σημείωσε στην αμέσως προηγούμενη επίθεση της Ένωσης ο Άλεν που ειδικά στο β’ μέρος ήταν εκπληκτικός.

Τα 10λεπτα: 19-22, 40-43, 55-65, 77-76

Διαιτητές: Μαρινάκης, Δελαγραμμάτικας και Κάννης

ΑΕ Γλαύκου Έσπερου (Κ. Ρουμελιώτης): Κογιώνης 20 (16 ριμπάουντς!), Άλεν 18 (1), Φραντζής 7 (1), Καφέζας 8 (2), Μπαζίνας 2, Γκάτζιος 2, Γκάτζο 9 (1), Γκαβασιάδης 5, Καρατζάς 2, Νεόφυτος 4, Αδαμόπουλος, Δ. Ρουμελιώτης.

Κρόνος Αγ. Δημητρίου (Καραμπάς): Τσουργιάννης 8 (1), Μοτσενίγος 5 (1), Μάστορος 21 (3), Τουτζιαράκης 8, Κάρτραϊτ 18 (2), Δημητρίου 2, Καραλευθέρης 2, Ψημίτης 11 (1), Παπαδιονυσίου 1, Μαραγκουδάκης.

