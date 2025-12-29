Με κλεμμένο αυτοκίνητο πατρινός τράπερ, σήμερα στη Δικαιοσύνη

O πατρινός τράπερ, Ivan Greko θα οδηγηθεί σήμερα Δευτέρα 29/12/2025, στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, καθως συνελήφθη στη Γλυφάδα με κλεμμένο όχημα μετά από έλεγχο της αστυνομίας.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος.

Πώς έγινε η σύλληψη

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00, όταν αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο τον 25χρονο στην οδό Κύπρου, στο κέντρο της Γλυφάδας. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι το Ι.Χ. αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Στο όχημα επέβαινε και δεύτερο άτομο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μικροποσότητα ναρκωτικών, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να περάσουν χειροπέδες και σε αυτό.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του μουσικού με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και χρήση κλεμμένου οχήματος.

